伊朗發動55波攻勢　張延廷析美3大誤判

台灣前空軍副司令張延廷。（截自“新聞大白話”YouTube直播畫面) 中評社台北3月17日電／美國與以色列持續與伊朗軍事交鋒，伊朗已發動55波軍事行動，造成以色列多處發生連環爆炸，更首度動用被稱為“泥石”（Sejjil）中程彈道飛彈。對於伊朗戰力並未如美國總統特朗普先前宣稱的所剩無幾，前台空軍副司令張延廷分析，美國及以色列被伊朗的欺敵措施騙了，戰果鑑定失誤，造成戰略誤判。



張延廷16日在《新聞大白話》節目中表示，雖然美國軍事非常強大，但這次伊朗戰爭，美國犯了戰略錯誤就是“過度樂觀”，顯露出3個缺失：第一，反導系統失常，以色列有4層的反導系統，但特拉維夫、耶路撒冷，機場、核能研究中心等重要目標遭伊朗突穿成功擊中，代表伊朗使用的彈道飛彈超越了反導系統能攔截的能量。



他指出，不只以色列，連美國在中東的部分美軍基地也被炸，尤其以色列擁有全世界密度最高的防空飛彈，顯示美以反導系統攔截伊朗導彈的成功率並不高。



張延廷說，美軍第二個誤判是情報失靈。特朗普先前稱伊朗的導彈飛彈、無人機所剩無幾，伊朗已沒有戰力，但伊朗的軍事行動一波一波，已發動55波的軍事行動，目前行動也還沒結束，顯示美國情報機構的研判出了問題，過度樂觀，而且戰果鑑定失誤。他研判，美軍被伊朗欺敵措施所騙，先前打的都是假目標，美以軍精銳摧毀的很大部分是假目標，造成戰略誤判。



他也表示，第三是，美軍後勤、彈藥補給能量不足，變成逐批投入，還要從亞洲調撥愛國者飛彈，還要從日本調撥2500名陸戰隊。戰爭初期沒有一次到位，就造成無法一舉奏效。另外，兩艘航母也不夠，伊朗幅員遼闊，可能要4艘航母。美國過度輕敵，造成後勤能量不夠，現在還在補此，因此被伊朗不對稱作戰破解，美國及以色列面臨窘境。