特朗普越來越像崇禎帝　杜聖聰提5論點佐證

銘傳大學廣電系主任杜聖聰提出5觀點說明，特朗普為何越來越像崇禎。（照片：杜聖聰臉書） 中評社台北3月17日電／中東戰事持續延燒，美國總統特朗普陷入進退兩難窘境。銘傳大學廣電系主任杜聖聰17日在臉書發文提出5個論點說明，特朗普為何越來越像明朝崇禎帝（1611—1644）？崇禎最終在煤山留下遺書：“朕非亡國之君，臣皆亡國之臣。”這句話既是推卸責任，也是一個悲劇君王的真實告白。特朗普是否也在走向同一種歷史性的孤獨？他或許永遠不會承認，但歷史的押韻，已經悄悄開始。



杜聖聰說，歷史不會重演，但總會押韻。當美國媒體還在爭論特朗普是否“雄才大略”時，一個更尖銳的問題被提出：這位自詡能讓美國再次偉大的總統，為何行事風格越來越像明朝末代皇帝崇禎，這個比較乍聽荒誕，細究之下卻令人不寒而慄。



第一、問題的核心：戰略正確，體制失靈



杜聖聰指出，崇禎帝朱由檢並非昏君，他勤政節儉、銳意改革，深知明朝的腐敗與危機；然而他在位十七年，換了五十餘位內閣大學士，殺了無數將帥，最終仍在煤山自縊，明朝覆滅。問題不在皇帝的戰略方向，而在官僚體制已經腐爛到無法執行任何改革命令。



杜聖聰表示，特朗普的困境何其相似。他重返白宮後，雄心勃勃地推動政府改革，任命馬斯克主導“政府效率部”（DOGE），試圖以商業邏輯重塑聯邦官僚體制。然而馬斯克的激進操作很快遭到華府體制的強力反彈，法院接連阻止裁員令，國會亦不願全力配合，特朗普最終不得不要求馬斯克的決策須經內閣秘書批准。正如媒體報導所指出，DOGE最終未能實現革命性改革，“CEO治政”的理想在龐大的聯邦機器面前碰壁。



杜聖聰說，崇禎想剷除閹黨、整頓百僚，特朗普想抽乾華府沼澤，兩人面對的都是同一個敵人：一個自我保護、拒絕變革的體制怪獸。



第二、關稅大戰：堂堂正正卻孤立無援



杜聖聰說，關稅本是特朗普一貫的政策主張，他相信以關稅重振美國製造業，迫使貿易夥伴讓步，邏輯上並非全無道理。然而當關稅同時打向盟友與對手，法院屢屢糾偏，貿易夥伴紛紛報復，美國的貿易戰不但沒有速戰速決，反而造成供應鏈混亂，通膨壓力上升。



杜聖聰指出，崇禎當年也面臨類似的兩難。邊境用兵需要龐大軍費，但加稅又激起民變，李自成正是在賦稅壓迫下揭竿而起。特朗普的關稅政策雖非加諸本國百姓，卻同樣引發連鎖效應，最終讓盟友離心、對手得利。策略的邏輯是對的，但執行的時機與力度，讓帝國的友邦不得不重新盤算站隊。



第三、外交挫敗：山海關的現代版本



杜聖聰表示，崇禎時代，山海關是生死存亡的關鍵，然而吳三桂最終引清兵入關，正是孤立無援、內外交困的結果。特朗普第二任期的外交局面同樣險峻，烏克蘭戰爭的斡旋未能如預期奏效，中東情勢因擊殺哈梅內伊而更趨複雜，歐洲盟友對美國的可靠性產生深度懷疑。



杜聖聰說，一個帝國若無法維繫盟友體系，其全球影響力就會加速萎縮。崇禎的悲劇在於，他以為殺幾個文官武將就能解決問題，卻不知每一次“清洗”都在消耗體制內僅存的能人。特朗普頻繁更換幕僚的模式，與崇禎何其神似。歷史學家早已指出，崇禎創造了一個“再也無法管理資源、發揮優勢、保持專注”的政府，而這句話用來描述今日的華府，並不顯得突兀。



第四、能源霸權：閉關鎖國的美式版本



杜聖聰表示，美國強推化石燃料、退出氣候協定、試圖以能源出口作為地緣政治槓桿，固然有其現實利益考量。然而當全球能源轉型加速，美國若在新能源賽局中缺席，最終可能在未來的戰略競爭中自我邊緣化。崇禎的閉關鎖國讓明朝錯失了接觸世界的機會，美國的能源民族主義，是否也在重蹈相似的戰略短視？



第五、體制才是真正的敵人



杜聖聰強調，“問題不在戰略，而在體制！”這正是特朗普與崇禎比較最具啟示意義之處。兩人都不缺乏宏觀視野，都看到了帝國面臨的深層危機，也都試圖以強人意志力挽狂瀾。然而強人的意志，在一個已經系統性失能的體制面前，往往只能掀起短暫的漣漪，無法改變潮流的走向。



杜聖聰說，崇禎最終在煤山留下遺書：“朕非亡國之君，臣皆亡國之臣。”這句話既是推卸責任，也是一個悲劇君王的真實告白。特朗普是否也在走向同一種歷史性的孤獨？他或許永遠不會承認，但歷史的押韻，已經悄悄開始。



杜聖聰指出，民主制度與帝制不同，美國尚有三權分立與聯邦制度的自我修復機制。這是特朗普與崇禎最本質的差異。然而，制度的保護欄能否抵擋民粹浪潮的長期侵蝕，將是未來數年美國政治最關鍵的考驗。歷史給出的答案，從來都不讓人輕鬆樂觀。