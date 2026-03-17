馬斷開蕭旭岑切割鄭麗文？張雅屏：過度解讀

外界解讀馬英九基金會人事異動，代表馬英九與國民黨主席鄭麗文切割，國民黨大陸事務部主任張雅屏說，是刻意帶風向。（照片：張雅屏臉書） 馬英九文教基金會董事長馬英九16日發布新聞稿，宣布新人事。(馬英九基金會提供資料照) 中評社台北3月17日電／馬英九基金會16日由馬英九署名發布新聞稿表示，前執行長蕭旭岑與前員工王光慈在2月底完成離職，未來蕭、王兩人言行不能代表馬英九的立場。外界解讀馬英九與目前擔任中國國民黨副主席的蕭旭岑劃清界線，就是與國民黨主席鄭麗文切割。



曾在馬英九競選團隊工作的國民黨考紀會主委兼大陸事務部主任張雅屏17日在臉書發文指出，該聲明的本質是再單純不過的“交代人事異動”、“釐清責任歸屬”、“避免外界誤認”，把一份單純的人事說明，渲染成充滿權謀算計的政治劇本，這是過度投射、刻意帶風向。



馬英九文教基金會董事長馬英九16日發布新聞稿，宣布聘請基金會前任董事、台北市立大學戴遐齡擔任執行長，而基金會前執行長蕭旭岑及前員工王光慈均已於今年2月完成離職交接手續，未來兩人之個人言論及行為，均不能代表該會及馬英九的立場。



值得注意的是，蕭旭岑去年11月接下國民黨副主席後，即已請辭馬英九基金會執行長，改由王光慈接任。但在上述新聞稿中，只稱王光慈是“前員工”。



張雅屏指出，1998至2014年間，他曾在馬英九競選團隊工作，認為馬英九基金會這篇新聞稿就是制度性的文件。本質再單純不過——交代人事異動、釐清責任歸屬、避免外界誤認。這是熟悉馬英九人事處理者，都能理解其用意。



張雅屏說，遺憾的是，從民進黨“立委”鍾佳濱到部分所謂評論者，急著把焦點轉向“切割”、“對美表態”甚至延伸到鄭麗文與馬英九之間的關係，硬是把一份單純的人事說明，渲染成充滿權謀算計的政治劇本。這不是解讀，這是過度投射。



張雅屏說，熟悉馬英九路線的人都知道，他與鄭麗文在兩岸政策上，從來沒有根本分歧。核心都是延續自李登輝時期所確認的政治基礎：“九二共識、反對“台獨”。這條路線，在馬英九8年執政期間已被充分驗證，兩岸得以對話、累積互信，並簽署23項協議，讓和平與發展成為可被檢驗的現實，是國民黨治理能力的展現，而不是口號。



張雅屏說，鄭麗文承襲的，正是這一套以“中華民國憲法”為根基、以兩岸和平為目標的路線。若真要談“延續”，那是政策與理念的延續，而不是人事的牽連。因此，現在有人試圖藉由一紙新聞稿，去操作“馬英九切割鄭麗文”的敘事，坦白說，是過度解讀，甚至是刻意帶風向。



張雅屏說，人事新聞稿講的是“誰負責、誰不代表誰”，這在任何組織都是基本治理原則；至於延伸出來的各種政治陰謀論，不過是“一篇新聞稿，各自表述”。說穿了，有人看的是制度，有人看的卻是劇本；有人在處理人事，有人卻忙著編故事。