盧秀燕訪美智庫　拋台海穩定5大安全架構

台中市長盧秀燕與AIT前主席薄瑞光（左）。（照：台中市政府提供） 台中市長盧秀燕訪美與AIT前主席薄瑞光展開對話。（照：台中市政府提供） 中評社台北3月17日電／中國國民黨台中市長盧秀燕16日受邀訪問“外交關係協會”（Council on Foreign Relations， CFR）紐約總部，以其名“秀”為縮寫的“SHIOW”，闡述台海穩定的長期安全五大架構，包含“安全與力量”、“榮譽與誠實”、“主動與智慧”、“機會”及“意志與意願”。



出席者包含美國在台協會（AIT）前主席薄瑞光、前國務院亞太助卿羅素等，針對台美中關係、台對美軍購及國際政經情勢等議題，與盧秀燕展開近兩小時對話。



台中市政府表示，此次座談由CFR資深研究副總裁Shannon K. O＇Neil親自接待，並由亞洲事務研究員石可為（David Sacks）主持。會談議題多元，涵蓋台海安全、台美戰略合作及全球政經情勢等關鍵領域，盧秀燕與前AIT主席薄瑞光久別重逢，一見面就互相擁抱致意，互動十分熱絡。



盧秀燕開場以英文發表談話，並首度以其名“秀”為縮寫的“SHIOW”，闡述台海穩定的長期安全架構，包含“安全與力量（Security and Strength）”、“榮譽與誠實（Honor and Honesty ）”、“主動與智慧（Initiation and Intelligence ）”、“機會（Opportunity）”及“意志與意願（Will and Willingness）”，主張和平必須建立在實力之上，透過內部團結與經濟繁榮，才能提升國家韌性。



盧秀燕強調，她身為“媽媽市長”的領導特質，在於解決紛爭而非尋求衝突。



在與學者的問答環節中，盧秀燕針對台美關係論述戰略邏輯。她引用最新民調指出，近8成的台灣民眾支持強化台美關係，而這正是她作為民選地方首長願意致力鞏固雙方夥伴關係的最大依據。



盧秀燕更針對兩岸與對外關係提出“工具箱論”，認為“對話”僅是降低風險的手段之一，且其效力須視時機而定，因此她主張與美國持續強化溝通，並認為領導者應以內部團結為第一要務，衹有內部建立共識，才能強化社會韌性，也才能讓台灣在第一島鏈中扮演關鍵角色。



此次座談會包含前AIT主席薄瑞光（Raymond Burghardt）、前亞太助卿羅素（Daniel R. Russel）、美國知名漢學家、哥倫比亞大學政治學系教授黎安友（Andrew J. Nathan）、拜登政府“國家安全會議”中國事務主任杜如松（Rush Doshi）、美國外交政策研究所亞洲計劃特約研究員傅利曼（Joshua Freedman）、CFR計劃執行董事富爾科（Meaghan Fulco）、普林斯頓大學當代中國研究中心博士後研究員格拉瑟曼 （Aaron Nathan Glasserman）、戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計劃主任林碧瑩（Bonny Lin）等。