勞動黨：賴清德戀殖與“台獨”史觀背離人民

勞動黨主席吳榮元。（中評社 資料照） 中評社台北3月17日電／針對賴清德稱國民黨政府來到台灣後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差。勞動黨17日提出四點主張與回應，同時指出，賴清德的問題，不只是失言，不只是“東亞共榮圈”四個字，而是其戀殖與“台獨”史觀的整體破產。這不但扭曲歷史，也背離人民。



勞動黨17日發表聲明表示，首先賴清德近日在“台灣‘總統’直選三十周年與民主韌性研討會”上的談話，表面上是在回顧台灣民主化歷程，實際上卻是藉由重組歷史敘事，輕挑傲慢地為其已然破產的“台獨”路線與倚美敵中政策扯謊。當他以“東亞共榮圈”描述日本殖民台灣，並將台灣近現代歷史剪接成一套所謂“台灣主體性”的政治神話時，他所暴露的，已不只是個人史觀的偏差，而是一整套戀殖史觀、“台獨”史觀與被壟斷的民主敘事。



勞動黨說，台灣人民走過的歷史，從來不是殖民者、分裂主義者與既得利益者可以任意拼裝的宣傳材料。台灣人民有反殖民、反帝國侵略的血淚史，也有爭取民主、要求人民作主的奮鬥史，更有追求兩岸和平、避免戰爭、維護民生的歷史追求與現實需求。賴清德企圖把這些歷史成果統統收編進一條“台獨”化、去中國化、敵中化的路線之中，這不但扭曲歷史，也背離人民。



勞動黨表示，因此，我們必須嚴正指出：賴清德的問題，不只是失言，不只是“東亞共榮圈”四個字，而是其戀殖與“台獨”史觀的整體破產。而台灣民眾真正需要的，也不是被操弄的民主神話，而是一條立足反殖民、回到人民主體、走向兩岸和解與長遠和平的新路線。



二、台灣民眾真正的歷史，是反殖民、反帝國侵略的血淚史



勞動黨說，台灣自1895年淪為日本帝國主義殖民地以來，台灣民眾為了脫離日本殖民統治，從武裝鬥爭到文化鬥爭，犧牲無數。1931年九一八事變後，日本軍國主義加速擴張，並在台灣、朝鮮等殖民地全面推行皇民化政策，企圖將殖民地人民“教化”為帝國戰爭機器的炮灰，摧毀其民族精神、文化認同與歷史記憶。殖民地人民則以各種方式持續抵抗，保留自身文化與反抗意志。



勞動黨表示，1937年日本發動全面侵華戰爭，直到1945年抗日戰爭勝利、台灣光復，期間更有大批台灣同胞前仆後繼回到祖國參加抗戰，以追求擺脫殖民統治。這才是台灣人民真實走過的歷史：不是依附帝國的歷史，而是一部反殖民、反帝國侵略的人民血淚史。



三、台灣光復與一中法理定位，不是“台獨”史觀可以竄改的事實

