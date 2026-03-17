中彰縣市長藍營提名混沌　綠選將連線追擊

民進黨台中市長參選人何欣純、彰化縣長參選人陳素月聯合會勘。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月17日電（記者 方敬為）民進黨彰化縣長參選人陳素月、台中市長參選人何欣純今天下午赴彰濱工業區，會勘“營建土方暫置場”，兩人批評，彰化縣府與台中市府礙於成本因素，不願接手管理暫置場，導致行政僵局，她們聯手要求“中央”統一處理，成功爭取繼台中港後，再於彰濱設置土方暫置區，解決中部營建業的燃眉之急。在國民黨中彰首長選將提名渾沌之際，綠營選將跨域合作，拚能見度。



營建剩餘土石方電子聯單新制上路後，中部地區因缺乏最終去化場，引發嚴重的工地停工潮，陳素月17日偕同何欣純，邀集“內政部國土管理署長”蔡長展、“經濟部”產業園區管理局楊志清局長齊赴彰濱工業區會勘，暫置土方堆置場規劃。



陳素月指出，彰化縣內多項公共工程與民間建案，因土方無處去面臨違約與停工風險，自今年1月起她便密集與“國土署”、“經濟部”、“環境部”甚至“行政院”討論，然而，“中央”雖積極媒合場域，但地方政府因租金與管理壓力遲遲不願接手，導致政策卡關、業者跳腳。



陳素月強調，既然地方不接手，“中央”就直接補位！經過強力爭取，今日達成共識，由“中央”權責單位主導彰濱暫置區劃定，並成功爭取將租金調降壓低，確保土方有去處，保障業就業與各項建設進度。



何欣純則表示，土方問題是整個中台灣的共同難題。她日前已在台中港成功争取5公頃暫置區，今日特别前來與陳素月合力促成彰濱暫置場。



何欣純批評，台中市政府很不積極，她爭取台中港5公頃暫置區，但市府遲不提出相關配套，罔顧地方業者權益，她呼籲市府應正視相關問題，她也建議，中台灣應比照台北港、高雄港模式，由“中央”統一調度資源，讓中台灣建設不再停滯，大步向前。



陳素月表示，在她與何欣純共同爭取下，未來彰濱工業區的暫置區將有高達36公頃堆置面積，並增設專業揀選設備，“中央”直接招標專業設備，將建築土石方進行篩分，預計60%可回到回收市場，僅10%為垃圾，其餘無污染土方則可填海造陸，可望緩解中部營建業者的燃眉之急。