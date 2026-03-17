卓榮泰包機赴日遭告發貪瀆　北檢分案偵辦

台北地檢署。（中評社 資料照） 中評社台北3月17日電／“行政院長”卓榮泰3月7日包機赴日本東京觀賞世界棒球經典賽（WBC），他自稱是自費私人行程，包括從台空軍松山指揮部專機停機坪起降，被質疑動用公家資源。新黨副秘書長游智彬等人10日前赴台北地檢署告發卓榮泰涉貪污治罪條例圖利罪、刑法濫用職權罪及要塞堡壘地帶法。北檢已分他案，由檢肅黑金主任檢察官偵辦中。



新黨副秘書長游智彬等人10日赴台北地檢署，告發卓榮泰涉嫌利用職務之便，動用國家資源，涉犯圖利、濫用職權、要塞堡壘法等3罪。北檢收案後，目前已經完成分案程序。



游智彬指出，卓榮泰包機從空軍松山指揮部專機停機坪出發飛往東京，質疑公器私用、涉嫌貪瀆。新黨成員譚傳紹當時呼籲檢方應盡速啟動調查，向社會大眾說明清楚，維護司法公信力。



卓榮泰日前在記者會公開展示自費包機合約、球票費用證明、日圓換匯水單及當地遊覽車費用等4份單據佐證，其中光包機就花費208萬，卓榮泰更特別出示郵局存簿，證明該筆款項由私人戶頭匯出。



卓榮泰強調，此次私人行程完全自費，是“心甘情願”，對於球場上的球迷具有鼓舞作用，也能替選手加油，並出示郵局存簿，證明所有花費皆由其個人帳戶匯出，盼在野黨停止毫無根據的攻擊。