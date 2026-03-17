藍委要求凍漲電價　卓榮泰：這兩字我不宜講

“行政院長”卓榮泰（左）與“經長”龔明鑫。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月17日電（記者 莊亦軒）中東局勢緊張，造成油價大漲，引發油電雙漲的憂慮。中國國民黨籍台中“立委”楊瓊瓔17日在“立法院”總質詢要求凍漲電價以平穩物價。“行政院長”卓榮泰答詢表示，“這兩個字我不宜在這裡講”，希望民眾的生活能在這時間點，比較平穩、安定地度過。



“立法院”17日進行施政總質詢，楊瓊瓔質詢過程中多次提高音量追問，並數度打斷卓榮泰、“經濟部長”龔明鑫回答，雙方互有來往。楊瓊瓔表示要為台中市民請命，請“經濟部”提出台中燃煤機組的除役時程表。



楊瓊瓔指出，政府編列148億元AI相關預算，希望吸引輝達（NVIDIA）、AMD等企業來台設立研發中心，但“如果沒有電，哪來的AI”，質疑能源政策與產業政策脫節，並以閩南語表示“‘部長’不要內行人講外行話”，而電價審議委員會即將召開，短期內是否該電價凍漲，以協助產業。她要求卓榮泰、龔明鑫正面回應。



卓榮泰答詢時表示，國際情勢持續緊張，造成經濟變化因素，最怕的就是對變動因素掌握不清楚，若是戰爭的單一因素，可以看到可能的影響後做很多分析。針對能源，政府採取專案平緩方式，由政府來吸收，為的是讓民生穩定下來，大宗物資免稅也延長到9月。



楊瓊瓔指出，當前台灣面臨停滯性通膨壓力，必須維持穩定且具競爭力的電價，若能源轉型衹有願景卻沒有工程時程表，是最大的危險。她指出核能專家評估，若核電廠延長服役，每度電成本僅約新台幣1.1至1.5元，遠低於現行發電成本，質疑政府未積極推動核電啟用。



卓榮泰強調，“主計總處”目前預計的數字是個很高的目標，因變化還在進行中，會極力用盡所有方法來穩定民生、物價。電價是由電價審議委員會主導、決定，“希望它能看到目前社會現象、國際局勢，能夠跟政府採取這樣的立場”，做最終討論。

