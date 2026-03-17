蔡英文宜蘭爬山　拉抬縣長綠選將林國漳

在民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（右）陪同下，蔡英文（左）17日上午前往宜蘭縣冬山鄉仁山步道爬山。（照片：林國漳競選辦公室提供） 中評社宜蘭3月17日電／蔡英文今天到宜蘭縣冬山鄉仁山步道爬山，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳等人陪同。蔡英文在面對民眾時，介紹林國漳是“下屆縣長”人選，希望給予支持。



國民黨已提名檢察官出身的藍委吳宗憲參選宜蘭縣長，決戰律師背景的林國漳。林國璋現年58歲，未曾參選，與民進黨關係深厚，2023年擔任宜蘭縣“信賴台灣之友會”理事長。



蔡英文上午抵達仁山步道，在林國漳、民進黨籍“立委”陳俊宇、冬山鄉長林峻輔、民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進等人陪同，由登山口起登，沿途與鄉親打招呼，粉絲見到蔡英文高喊“妳是我的偶像”，要求合照，氣氛熱絡。



林國漳競選辦公室表示，在爬山過程中，林國漳向蔡英文介紹沿途生態，並提到未來他希望透過“森林城鄉，宜蘭青天計劃”，在宜蘭打造300座微型森林，讓縣民不論在山邊還是平原，都能享受花園般的家園美景。



林國漳也送上印有“龜山島”圖案的宜蘭T恤給蔡英文，希望她也能穿上這件衣服，加入“Team Yilan”挺宜蘭的行列。



蔡英文欣然接下禮物說，宜蘭人的熱情與對環境的堅持，確實讓人感受到這座城市的生命力。