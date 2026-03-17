游盈隆掌“中選會”　民意基金會：停止發布民調

游盈隆請辭台灣民意基金會董事長。（中評社 資料照） 中評社台北3月17日電／“立法院”13日通過游盈隆任“中選會主委”，台灣民意教育基金會今天表示，為因應“中選會”繁重的選務工作，游盈隆已辭去基金會董事長職務，董事會並通過新任董事長由董事黃向成接任。但為避免不必要的紛擾，未來將停止每月例行對外發布民調。



台灣民意教育基金會指出，16日舉行第5屆第5次董事會，游盈隆會中宣布請辭基金會董事長及董事職務，董事會並通過新任董事長由董事黃向成接任。



黃向成是民進黨大老、前主席黃信介的侄子，也是前“立委”黃天福與藍美津的長子。他的弟弟是前台北市議員、現任台北農產運銷公司董事長黃向羣。黃向成具美國賓夕法尼亞大學法學碩士學位。



游盈隆在會中說明，因接受“行政院長”卓榮泰提名出任“中央選舉委員會”主任委員，“立法院”於3月13日院會表決通過，為因應“中選會”繁重的選務工作，必須辭去董事長職務，全力以赴，並昭公信。



台灣民意教育基金會表示，基金會是一個非營利、非政府、超黨派的智庫型公益組織，宗旨在關懷、研究與傳達台灣民意，是游盈隆一手創辦。自2015年9月成立迄今已超過10年，未來仍將一本初衷照常運作。“惟為避免不必要的紛擾，未來將停止每月例行對外發布民調。”