王家貞：賴清德美化日本殖民台灣　不應該

國民黨籍台南市議員王家貞。（中評社 資料照） 中評社台南3月18日電（記者 蔣繼平）針對賴清德日前表示“國民黨來台後對待台灣人民比日本殖民時期更差”引發社會議論。中國國民黨籍台南市議員王家貞向中評社表示，不應該去美化殖民過程，日本就是軍國主義，整治台灣的建設只為方便日本收刮台灣資源運回日本，全世界沒有那一個被殖民被奴役過的地區，還會以被奴役當奴隸為榮。



王家貞，政治大學西洋語文學系學士，從政前曾任外文秘書以及學校英語教師。資深台南市議員，選區在東區。曾加入新黨、親民黨，2007年加入國民黨至今。



王家貞表示，這幾天議題發酵，她第一時間看到覺得荒謬不可思議，大家都知道日本殖民台灣，這並不是民主，而是軍國主義的侵略行為，作為殖民者，日本是主子，台灣是奴隸，全世界沒有那一個被殖民被奴役過的地區，還會以被奴役當奴隸為榮。



王家貞表示，日本就是軍國主義者，以對待奴隸的態度來整治台灣，整治帶來建設並不是要讓台灣人過好日子，而是方便日本把台灣豐富的物產資源運回日本，擴大日本的東亞共榮圈，讓日本人收刮台灣產物稻米、木材等資源。



王家貞表示，台南市非常友日，一直不斷進行與日本的城市、鄉鎮進行交流，友日到出名，還把過去日本在台南因各種因殖民者需要所做的各種相關建設，到最後又花錢翻修，帶領不明真相的台灣人去紀念，這些在在都讓人感到非常遺憾。



賴清德當過兩屆台南市長。觀察賴多年的王家貞表示，賴留給台南的印象就是一意孤行與獨裁霸道，且非常偏執，以自我為中心的偏執，賴更留下在台南市長任內，因一己之私，不滿意投票選出來的議長李全教，連續兩百多天不進議會的歷史。

