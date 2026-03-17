柯文哲無法赴日　妻陳佩琪喊“他犯了什麼”

柯文哲聲請暫時解除限制出境，17日遭北院駁回，陳佩琪說，他犯了什麼？（照片：陳佩琪臉書） 中評社台北3月17日電／民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，預計在3月26日宣判；但因柯文哲兒子將於3月24日在東京大學舉行博士班畢業典禮，柯文哲妻子陳佩琪委託律師向法院聲請讓柯文哲暫時解除出境限制，但17日傍晚被台北地院駁回。陳佩琪17日在臉書發文表示，“他犯了什麼？”雖然柯文哲告誡她別糾結在一件事情上，但她個人意見是想委託律師再提抗告。



面對台北地院駁回柯文哲聲請的暫時解除出境限制，陳佩琪表示，擔任重症醫師25年、8年台北市長、5年創黨主席的丈夫柯文哲，在父親病危時無法隨侍在側，過世了也爭執許久，才勉強參加一個多小時家祭，母親數次跌倒、健康狀況不好，也無法陪伴照應，如今兒子畢業典禮也無法親自前去參加觀禮。



陳佩琪質疑，“他犯了什麼？”一個沒有參與的台北市府都計案，模仿民進黨的扁帽工廠、小英商號和賴桑小舖賣小物，政治獻金全募來給黨選舉使用，以跳樓明志完全沒一毛錢入自己口袋，委託專人申報政治獻金，帳目不對，就說柯公益侵占，然後將這些罪名全部加總羅織，就課以高刑責。



陳佩琪提及，柯文哲在過去一年多來被剝奪人身自由、羞辱社會人格，就要讓柯在台灣政壇政治死亡；從2024年8月底以來，黨檢媒的羞辱、打壓從未見停歇，但柯文哲仍不喪其志，今天一樣活動滿檔，為台灣和民眾黨奔波。



陳佩琪說，柯文哲常告誡她，別糾結在一件事情上，台灣和黨仍有許多極待柯決定處理之事，“今天下班後，我仍沒看見他身影，個人的意見想委以律師再提抗告……。”