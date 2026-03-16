噍吧哖事件　抗日烈士犧牲慘烈

“噍吧哖起義抗日烈士紀念碑”位於台南市南化區。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南3月18日電（記者 蔣繼平）台灣在日據時期規模最大、犧牲最慘烈的武裝抗日事件，就是1915年“噍吧哖事件”，範圍包含台南玉井、楠西、左鎮、南化一帶。南化也有立下“噍吧哖起義抗日烈士紀念碑”與“噍吧哖事件烈士忠魂塔”，紀念抗日歷史。



該事件確切死傷人數因日方封鎖消息與“清鄉”屠殺，確切數字眾說紛紜。根據淡江大學歷史系榮譽教授周宗賢的研究，無辜受害者至少1465人，再加事件結束之後被判刑者1500人，整起事件受難人數總計將近3千人。



西來庵事件又稱余清芳事件、玉井事件、噍吧哖事件，發生於1915年武力抗日事件，領導人為余清芳、羅俊、江定等人，是日據時期諸多起事之中規模最大、犧牲人數最多的一次，同時也是台灣人第一次以宗教力量大規模武力抗日的重要事件。



策劃起事的地點在西來庵五福王爺廟，噍吧哖（今台南市玉井區）則是交戰處核心範圍，主要交戰與遭屠殺地點包括玉井、楠西、左鎮、南化一帶。事件結束後，台灣總督府開始整飭台灣民間信仰，以避免類似起事事件再發生。



事件使台灣人認識到由於軍事實力的懸殊，抗日起義舉動斷然不可行，民眾開始以和平方式爭取民主與自治，從此由武裝暴力轉型為以社會運動與政治訴求的政治抗爭運動。成為台灣漢人有紀錄以來的最後一次武裝抗日。



“噍吧哖起義抗日烈士紀念碑”設立於1977年，當時台南縣政府於南化建忠魂塔供奉義士忠骸，並建紀念碑於南化派出所前，後因道路拓寬、建築改建，已遷至南化區南化里第一公墓，距離公所約7百公尺。新址鄰近南化遊客中心。



南化區，在台南最東端，是台南市面積最大、人口密度最低的行政區，2025年底南化區戶數約2.8千戶，人口約7.6千人。地形以山地為主，平原較少，境內有南化水庫和鏡面水庫兩座水庫。南化區東鄰高雄市那瑪夏、內門、甲仙、杉林等區。