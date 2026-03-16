吳榮元：賴清德肯定日本殖民統治　匪夷所思

台灣勞動黨主席吳榮元。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月18日電（記者 方敬為）賴清德日前一席“國民黨政府對待台灣人民比殖民統治的日本還要差”的言論，引發爭議，台灣勞動黨主席吳榮元接受中評社訪問表示，賴的說法背後意圖就是要切割兩岸淵源，底層邏輯就是“台獨”運動，然而，該說法不僅是單純的政治操弄，更暴露出其論述有走向法西斯化與種族主義化的極端情境風險，要密切觀察。



吳榮元，生於台南，1972年就讀成功大學時，因秘密籌組成功大學共產黨組織，曾被判過死刑與無期徒刑，1975年遇特赦減刑，1986年出獄。任職過勞動人權協會第二任會長、台灣地區政治受難人互助會總會長、兩岸和平發展論壇召集人。



賴清德日前出席公開活動，聲稱日本殖民台灣是為了推動“大東亞共榮圈”，並批評國民黨政府來台後對待台灣人民的“比殖民統治的日本還要差”。



吳榮元指出，賴清德的言論顯示其政治思想已陷入“民族虛無主義”與“歷史虛無主義”的泥淖，作為一個政治人物，無論其抱持何種政治信仰或追求何種願景，皆不應背離最基本的人性與歷史現實。台灣在二戰結束後光復、回歸中國的歷史脈絡清晰可見，即便在政治立場上存在分歧，甚至抱持反共立場，也不等同於必須全盤否定自身的民族屬性與文化根源。



吳榮元說，賴清德為了建構“台獨”運動的主體性，選擇將自我的民族根脈斬斷，刻意忽視兩岸之間在歷史與法理上無法切割的緊密連結。賴的做法等同於強行割裂過去，透過政治狂熱建構未來，相關傾向有程度上的風險。

