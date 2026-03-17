吳昆財：從文總更名到戀殖論看綠營荒謬

嘉義大學應用歷史學系系主任吳昆財。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月18日電（記者 方敬為）賴清德日前一席“國民黨政府對待台灣人民比殖民統治的日本還要差”的言論，引發爭議，嘉義大學應用歷史學系系主任吳昆財接受中評社訪問表示，該說法與先前拋出“中華文化總會”更名的主張相承，用意在切割兩岸，去中化，將國民黨政府視為“外來政權”，昧於兩岸同屬一中的歷史事實，拋棄國族認同，甚至擁抱、眷戀日本殖民統治，相當荒謬。



吳昆財為中正大學歷史學博士，研究專長包括中美關係史、美國外交史、國共談判史、中共史，現為嘉義大學應用歷史學系暨研究所專任教授。



賴清德日前出席公開活動，聲稱日本殖民台灣是為了推動“大東亞共榮圈”，並批評國民黨政府來台後對待台灣人民的“比殖民統治的日本還要差”。



另外，“中華文化總會”因執委曹興誠不滿“中華”二字辭職，文總17日舉辦會員大會，決議將英文名稱由General Association of Chinese Culture（簡稱GACC），改為“National Cultural Association of Taiwan”（簡稱NCAT）。



吳昆財表示，從文總更名到賴清德的戀殖言論，相關邏輯是“一脈相承”，是民進黨政府一系列“去中化”政治運動的延伸，其核心目的在於透過切斷歷史脈絡，進行社會內部的分化與重塑。



吳昆財指出，所謂的“文化”，源自於《易經》所言“剛柔交錯，天文也；文明以止，人文也。觀天文，以察時變；觀人文，以化成天下。”中國人世代傳承的文化，正是這種“人文化成”的體現，是一群人依託自然環境與人文發展，歷經千百年交融而成的生活與生存模式。

