馬辦：人事異動為強化內部紀律　勿以訛傳訛

馬英九基金會一隅。（中評社資料照） 中評社台北3月17日電（記者 張嘉文）馬英九基金會近日出現人事異動，針對外界許多負面解讀，馬英九基金會17日晚發出聲明強調，相關網路及新聞媒體所描述之內容，純屬子虛烏有，請社會大眾及新聞媒體切勿再捕風捉影，以訛傳訛。若再有傳述有損本基金會或馬英九名譽之不實事項者，將依法究辦。



馬英九基金會強調，此次人事異動，係為強化內部紀律並完善組織架構，始特別聘請具備豐富行政管理經驗之戴遐齡教授擔任執行長。



以下是馬英九基金會澄清啟事全文：



關於近日於網路及新聞媒體中，出現針對本基金會人事異動所作之不實評論，本基金會特此澄清如下：



一、緣本基金會於“民國115年”3月16日發布新聞稿，說明有關蕭旭岑、王光慈二人離職情形後，即有民眾於“臉書”等社群網站發表評論，內容為影射本基金會之人事異動，可能與“特定國家”、前“總統”馬英九之家族，或是與家人的國籍護照問題有關。此舉後續引發新聞媒體轉載，進而刊登標題包含“斷尾求生”、“交投名狀”、“在美馬家人麻煩”等新聞文章。然事實上，相關“臉書”網站之評論內容，完全是毫無根據的憑空臆測，其相關新聞內容更是天馬行空、與事實不符。



二、為了避免社會大眾誤信網路及新聞傳述之不實情事，本基金會特此鄭重澄清，此次人事異動，係為強化內部紀律並完善組織架構，始特別聘請具備豐富行政管理經驗之戴遐齡教授擔任執行長。



三、上開網路及新聞媒體所描述之內容，純屬子虛烏有！懇請社會大眾及新聞媒體切勿再捕風捉影，以訛傳訛。若再有傳述有損本基金會或前“總統”馬英九名譽之不實事項者，本基金會將依法究辦。



四、 特此聲明如上，以正視視聽。