詹江村析黃世杰戰桃園　其他人綠小雞不挺

國民黨籍桃園市議員詹江村。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月18日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政年底將尋求連任，但民進黨卻始終無法確定對戰人選，近日終於看似塵埃落定，若無意外將由曾擔任桃園市第二選區綠委的“法務部政次”黃世杰出線。中國國民黨籍桃園市議員詹江村向中評社分析，原本盛傳綠營熱門人選的“總統府”副秘書長何志偉出局的主因，是因綠營小雞不挺，最後不得已才找黃世杰出戰。



2026桃園市長選舉，藍營將由現任市長張善政尋求連任，綠營原傳出包括何志偉和民進黨籍“立法委員”王義川都是口袋名單，但在民進黨中央多方打探徵詢後，幾乎已確定將由黃世杰出線。黃已向媒體證實確有被黨中央徵詢過，並強調“黨若徵召，他當然全力以赴”，王也表態認為“黃非常適合出來參選桃園市長”，何也說“黃是他溫暖的同事，更是桃園市長最好的人選，他全力支持”。



詹江村強調，何志偉過去一年多來確實花了很多時間和金錢在桃園基層經營，但何的人氣卻始終拉不上來，甚至出席活動時還經常出現非常尷尬的冷場窘境，讓許多桃園綠營小雞都很擔心若最後真的由何出線，不但無法發揮母雞帶小雞的作用，甚至還可能因此影響到自己的聲量與選情，所以才不挺何，這也是何最後出局的主因。



詹江村，桃園縣議會第16、17屆議員，桃園升格，連任三屆桃園市議員，陸軍官校土木工程系畢業、開南大學企業管理學系碩士。



他提到，何志偉似乎對自己的歌喉相當有自信，且還特別愛唱生日快樂歌，但很多並不是生日活動的場合，何一上台卻不管三七二十一，拿起麥克風就直接唱起生日快樂歌，結尾還會來個抖音，何雖自得其樂，卻經常讓現場來賓面面相覷，場面也就瞬間冷掉了，讓同樣站在台上的民進黨籍桃園市議員更是滿臉尷尬，不知所措。