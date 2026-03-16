黃士修：藍軍應好好宣傳中東打仗台灣斷氣

時事評論員黃士修接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月18日電（記者 張嘉文）中東戰火持續，牽動全球能源供應，也讓台灣高度依賴進口天然氣發電的風險成為討論焦點。對此，核能流言終結者創辦人、時事評論員黃士修接受中評社訪問表示，台灣能源結構在民進黨執政下，長期偏重天然氣，一旦外部供應受阻，恐衝擊全台過半電力來源，相關風險早已示警多年，如今若因中東戰事導致供氣不穩，將直接衝擊民進黨政府的能源政策正當性。



黃士修強調，只要去南部大力宣傳“中東打仗，台灣斷氣”，這比批評非核家園是民進黨神主牌的論述還要簡單直接且易懂。南部雖是綠營鐵票區、死忠支持民進黨者多，但在能源這一塊，並不是完全認同民進黨的，重點是要讓他們有感，講科學數據阿伯聽不懂，要談錢、談感情。



黃士修說，在野黨就告訴南部鄉親，核電開起來，台電多賺幾百億，大家不用吸空污，電價也穩定，這就是談錢；中東遠在天邊打仗，關我們屁事？但現在人家打仗，我們就要斷氣斷電，這就是談感情。



黃士修，台灣清華大學理學院學士（主修數學、物理），英國倫敦帝國學院物理學碩士班肄業。核能流言終結者創辦人兼執行長。曾任郭台銘競選2024連署總顧問、國民黨智庫“國政基金會”特約研究員等。



黃士修接受中評社訪問時，針對中東戰事引發能源危機對台灣的影響表示，早在蔡英文上任初期推動能源轉型政策時，官方提出“燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%”的配比構想，外界多半關注燃煤減量是否落實，卻忽略天然氣占比過高的潛在風險。



他強調，當再生能源發展進度不如預期，實際運作上反而拉高火力發電比例，而燃氣依賴進一步加深，形成結構性問題。

