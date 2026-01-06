謝美英：賴清德應為有關日殖失言道歉

無黨籍桃園市議員謝美英。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月18日電（記者 盧誠輝）賴清德日前稱“國民黨政府來到台灣後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差”。無黨籍桃園市議員謝美英接受中評社訪問表示，她寧願相信賴這席話是脫稿演出的失言，但也應為此出來道歉，因為身為“總統”就沒有所謂的“個人看法”，更何況這是指鹿為馬、顛倒是非的言論，相當不應該。



賴清德日前出席公開活動表示，日本殖民台灣是為了推動東亞共榮圈，並批評“國民黨政府來到台灣之後，對待台灣人民比殖民統治的日本還要差”，相關言論引發爭議。



謝美英強調，賴清德是醫學院畢業的，不可能連歷史都不懂，所以她建議賴應該勇於認錯，若真的是脫稿演出因而說錯話，那就出來道歉，對台灣人道歉、對歷史道歉，也對所有因此被誤解的對象道歉，因為賴一席話抹滅了多少老兵過去對台灣的貢獻？她父親當年有許多同袍，為了做“十大建設”連命都沒有了，結果現在還要被民進黨罵成這樣，她真的為這些為台灣犧牲奉獻的老兵感到不值。



謝美英，東華大學企業管理研究所碩士，曾任桃園市媒體記者協會副會長、亞洲電台節目部新聞副理、主持人。2018年首次參選就高票當選中壢區市議員，並加入議會無黨聯盟黨團擔任發言人，2022年再度高票連任。謝父曾打過823砲戰，謝母則是小金門人。



她說，賴清德真應該把歷史重新讀一讀，日本人當時殖民台灣的所有建設通通都是有目的的，就是為了把台灣的各種資源都帶回日本去，例如建設森林鐵路是為了把台灣珍貴的高山木材都運回日本，修水圳來種稻米也幾乎全都運到日本，然後賴現在竟然還說日本人對台灣人很好，這不是很荒謬嗎？



謝美英提到，不要忘了，日本殖民台灣時期，不准台灣人讀法律和政治，頂多只能從醫，而且還有階級化區別，很多重要的位子是不給台灣人擔任的，台灣人當時被日本人當成次等人在對待，甚至連次等公民都比不上，日本人明明就是這樣欺負台灣人，為什麼賴清德現在還要說日本人對待台灣人比國民黨好？