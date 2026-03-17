特朗普或延後訪華　周陽山：伊朗問題已失控

金門大學人文社會學院兼任教授周陽山。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普對外表達，因美伊戰爭持續，將延遲1個月訪華。金門大學人文社會學院兼任教授周陽山接受中評社訪問表示，這代表中東局勢已逐漸失控。對美國來說，中美關係的重要性大於伊朗的戰事，且特朗普也急需中國讓步，以搏取美國民眾信任，但顯然伊朗問題已出大事，不得不有所調整。



美國、以色列於2月28日聯手空襲伊朗，發動美伊戰爭，至今已交戰近20日，並導致伊朗封鎖霍爾木茲海峽、布蘭特原油已突破每桶100美元，衝擊全球經濟。美國總統特朗普16日對外表達，由於美伊戰爭仍在持續，已向中方要求原定3月底訪華延後約1個月。中方則回應，中美雙方保持溝通。



周陽山為美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任“立委”、“監察委員”、金門大學國際暨大陸事務學系教授、台灣中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授。



周陽山接受中評社訪問表示，對特朗普而言，中美關係是重中之重，也就是說，在特朗普心中，美伊戰爭不會影響到中美關係。美國會打這場戰，唯一的原因是被以色列拉著，伊朗對美國本土沒有什麼威脅，衹有石油是對美國是相對重要的，但相較於以色列的安全問題，石油又是次要。但中美關係就不同了，無論是大國關係、經貿關係、台海問題或東亞情勢，這都是頂尖重要的問題。



周陽山說，正常狀況來說，中美關係的重要性大於美伊戰爭，而現在特朗普宣佈訪華延後1個月，代表美伊戰爭逐漸脫離特朗普的控制、伊朗問題出了大事，超越了特朗普所認定最重要的中美關係。而特朗普之所以重視中美關係，是因為特朗普面對美國國內局勢，包括最高法院宣判對等關稅違法等，急需中國某種程度的示好或讓步，以換取美國民眾的信任。



特朗普延後訪華，中國會否之後婉拒特朗普訪華？



周陽山認為，不會。中國主要是被動的角色，若特朗普主動表達需要延後的話，中國也會延後。中國的對外政策基本上是與人為善，只要提了要訪華，中國很難會拒絕，就像從去年開始至今的德國、英國、法國、加拿大等國訪華都沒有被拒絕。