謝美英：台被公認軟柿子　勿被美吃乾抹淨

無黨籍桃園市議員謝美英。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月19日電（記者 盧誠輝）全球最大政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）日前製作了全球對美國施壓反應強度的比較，台灣竟名列“軟柿子”第四名。無黨籍桃園市議員謝美英接受中評社訪問認為，台灣因過度傾美，被國際公認是軟柿子，若不趕快做出調整與修正，只會繼續被美國軟土深掘、吃乾抹淨。



歐亞集團（Eurasia Group）日前製作了全球對美國施壓反應強度的比較光譜圖，其中以委內瑞拉對美態度最軟，伊朗第二軟、烏克蘭第三軟，台灣排名第四軟，中國則是對美態度最強硬。



謝美英強調，國際博弈比的是誰沉得住氣，誰才會是最後贏家。中國因為對美國態度夠強硬，連美國總統特朗普也不敢得罪，但台灣卻因過度傾美，所以才會被美國軟土深掘，若不趕快做出調整與修正，只會繼續被美國軟土深掘、吃乾抹淨而已。



謝美英，東華大學企業管理研究所碩士，曾任桃園市媒體記者協會副會長、亞洲電台節目部新聞副理、主持人。2018年首次參選就高票當選中壢區市議員，並加入議會無黨聯盟黨團擔任發言人，2022年再度高票連任。



她提到，台灣現在面對美國關稅和中東戰爭等問題，已經搞得很多企業喘不過氣來，台灣不應該老是只會跟美國俯首稱臣，所以現在才會被國際公認是“軟柿子”第四名，台灣會淪落至此是因為被國際公認太過倚賴美國，導致台灣已失去量能。



謝美英指出，台灣原本佔有地緣政治優勢，還有在全球引以為傲的半導體產業優勢，但現在這些優勢都已逐漸喪失，當台灣未來在國際間失去利用價值時，以後若真的台灣出了什麼事情，還有人會理我們嗎？

