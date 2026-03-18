卓嗆重提“中選會”落選名單　“政院”急改口

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北3月18日電／“立法院”13日完成“中選會”人事案投票，主委被提名人游盈隆與在野推薦的委員被提名人李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬獲過半數同意，但“行政院”提名的副主委人選胡博硯與另2名委員陳宗義、黃文玲均遭否決。“行政院長”卓榮泰17日一度表示“會再重提3名落選人”，讓藍白補足誠信；不過，“行政院”隨後改口，“會再另送3個新人選”。



媒體報導，卓榮泰17日於“立法院”接受質詢時表示，對於“中選會”人事案結果，他感到極大遺憾，去年9月他主動向“立法院長”韓國瑜表達，“中選會”人事可用政黨推薦的方式形成名單，“行政院”也於去年10月28日函文給“立法院”各黨團，後續接到黨團推薦的名單。



卓榮泰說，直到上周二他還在向韓國瑜表達“名單是3黨團推薦的，希望能夠全數通過”，但上周五投票前，聽聞藍白黨團針對特定人選將不予同意，他也再度向韓國瑜表達立場，“但結果就是獨立機關人事只剩藍白認可的人選能通過，綠的衹有1人，這樣如何合作？”



卓榮泰強調，“行政院”從來沒有過問藍白推薦人選的政治立場，但“立法院”審查卻以此否決“行政院”推薦的人選，這是政治凌駕獨立機關。卓榮泰預告，會再將“落選的副主委提名人及2位委員提名人”重新送交名單給“立法院”，“讓藍白兩黨團能補足誠信”。



對此，台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍批評，卓榮泰要把被否決的名單再送來“立法院”，真的不知道是在羞辱“國會”，還是羞辱自己？《“立法院”職權行使法》第31條白紙黑字明定，被提名人未獲同意，“行政院長”應“另提他人”咨請或函請“立法院”同意，“請問“行政院”的幕僚沒提醒院長嗎？還是法律在卓大院長眼中，是想遵守才遵守？”



然而，“行政院”發言人李慧芝隨後解釋，卓榮泰提及將再針對“中選會”委員“再送一次3個人的名單”，原意是指針對不足額的部分，再依法補足提名名額；而卓榮泰在民進黨“立委”劉建國質詢時，也特別再次說明，人選會重新做各方考量，還沒確定，讓在野黨有機會補足誠信。



面對“政院”改口稱是“再送新的3人名單”，陳清龍再酸說，卓榮泰當院長卻被幕僚“打臉”，自己先說要提原來3位，幕僚還要幫忙修正，“等卓榮泰把名單提出來再說吧！”