批劉世芳惡搞李貞秀　單厚之諷綠玩不下去

單厚之。（中評社 資料照） 中評社台北3月18日電／“立法院”內政委員會16日邀請台“內政部長”劉世芳報告業務概況並備質詢，輪到台灣民眾黨籍“立委”李貞秀質詢時，劉世芳卻坐在台下拒絕備詢，引發議論。資深媒體人單厚之17日在政論節目痛批，屆時內政委員會要表決，李貞秀的票算不算呢？並痛批“內政部”惡搞，讓整個民進黨背書，如今玩不下去了。



劉世芳17日在“立法院”被媒體堵訪時，似乎有記者的麥克風不小心碰到其身體，劉世芳隨即轉頭怒瞪記者，並說“離遠一點，我覺得受到騷擾”，隨後才停下腳步受訪。對此，單厚之17日在政論節目《新聞大白話》中指出，看動作可發現，記者是不小心碰到，但劉不是第一天做政治人物，為何這種狀況會使其激烈反應，顯然是知道有些事情說不過去，才會有激烈反應。



對於劉世芳稱“內政部”仍未收到李貞秀放棄中華人民共和國國籍等相關的正式公文，因此身分仍有疑慮，“我們認為她就是一般的民眾，不能夠代表具有國家公權力的‘立法委員’”。單厚之痛批，若屆時內政委員會要表決，李的那一票算不算呢？民眾可以表決嗎？民進黨在內政委員會若不承認那一票，會議要怎麼開？“內政部”不提供資料，李若刪除預算認不認？



單厚之認為，劉世芳已經“繞不下去了”，非要把“立委”當民眾，將來李貞秀若要到院會質詢，“行政院長”卓榮泰認不認？是所有“內閣”都不認還是衹有“內政部”不認？單強調，“內政部”惡搞，讓整個民進黨都背書，如今已經玩不下去。