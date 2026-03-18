陳亭妃民調大幅領先　吳子嘉：反賴是關鍵

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北3月18日電／2026台南市長選戰，由民進黨“立委”陳亭妃對上中國國民黨“立委”謝龍介的“妃龍大戰”已經展開。根據TVBS最新民調，陳亭妃以53%支持度大幅領先謝龍介的30%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，陳亭妃的支持度來自兩大元素，其中一個是反賴清德勢力，這意味著台南反賴清德的第三勢力興起。



《TVBS》民意調查中心16日發布台南市長最新民調，陳亭妃領先謝龍介23個百分點。此外，在2022年台南市長選舉中，原本投給謝龍介的選民中，有15%表示將轉向支持陳亭妃。



吳子嘉17日在《董事長開講》節目表示，謝龍介與陳亭妃兩人比較，謝龍介的民調一定落後。他分析，陳亭妃在那麼艱困局勢下，突破重圍獲得綠營提名，尤其她的對手是賴清德的子弟兵民進黨“立委”林俊憲，代表她的票源來自於民進黨的支持者以及整個台南反賴清德勢力，這也意味反賴清德勢力集結成功，反賴的第三勢力興起。



吳子嘉指出，台南最大的勢力是賴清德系統，這個勢力大於民進黨。不過民進黨內有反賴的力量，所以陳亭妃才有機會出線。陳亭妃的選票有兩種元素含量，一是民進黨內陳亭妃自己的基本盤，一個是反賴清德勢力，兩個加起來一定會大於謝龍介。



對於謝龍介應如何調整選戰策略才能提升支持度？吳子嘉認為，謝龍介好好把台南國民黨的場子守好，民調就會大幅度上升。因為有太多國民黨票轉到陳亭妃身上，這才是謝龍介要下功夫的地方，“在國民黨內部打拚就夠了，不用去找民眾黨”。

