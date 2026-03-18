凌濤：劉世芳想保官位　會殺李貞秀到底

台“內政部長”劉世芳。（中評社 資料照） 中評社台北3月18日電／台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀16日首度在“立院”質詢，台“內政部長”劉世芳卻拒絕備詢，形成李可行使同意權投票，卻無法質詢官員的僵持狀況。中國國民黨籍桃園市議員凌濤17日在政論節目表示，李貞秀的就職資格完全沒問題，但劉世芳想保官位，就要殺李貞秀到底，一定還有激情演出。



凌濤17日在政論節目《大新聞大爆卦》提到，早上他跑行程時遇到很多新住民團體，他們說自己現在的處境真的非常艱困，團體裡有來自各國的，感覺陸配的部分好像“在被追殺”！所以現在異常低調。過去民進黨在檯面上演抗中保台，其實私底下用很多資源去收攏人心，所以到底綠營在玩什麼？只是在玩抗中牌，把陸配當成意識形態來操作而已。



“我剛剛在影音上看到劉世芳，就兩個字，這種‘嘴臉’！”凌濤說，這種高官的嘴臉，我們知道一個人的面相已經扭曲，劉世芳眼睛瞪大看前面，一副那種就是，連眨眼、眼皮拉起來的速度都變慢了？就是她最驕傲、她最棒，她靠山是賴清德，賴清德讓她胡作非為！所以為什麼前陣子傳出彰化縣長要來取代“內政部長”，劉就一副：蛤？怎麼可能！我不是坐穩我的江山嗎？劉世芳配合民進黨，亂整別人、亂整李貞秀，不就可以把官位坐得非常穩嗎？所以她要殺李貞秀殺到底，來保護她的官位。



凌濤指出，可是這真的很誇張，當初“內政部”跟“中選會”“核定”了李貞秀的參選資格、登記資格，那個登記資格是非常嚴格的，列在學歷的每一個字都要檢索。尤其是參選資格的審查，是嚴格到誇張，“李貞秀都過了！不然你前面把她擋下來，就沒有後續的問題？你前面給她過，後面找她麻煩？請問你在搞什麼？



凌濤強調，第二，馬文君有講到，大法官不是監誓“立委”就職？如果有問題，大法官該提出參選資格有疑慮，請行政法院進入相關審理，可是也沒有，直接唸完誓詞後完成就職。所以這兩個關鍵的李貞秀的資格，是沒有被影響的。所以現在劉世芳扯什麼“雙重國籍”，不備詢、也不接受任何索資，“我就看你要鬧到什麼時候！”如果今天要表決，李貞秀可以說她沒有看到索資的資料，她不表決，民眾黨、國民黨也配合不表決，那怎麼辦？又要卡關了，劉世芳想看到這樣的狀況嗎？



凌濤說，換國民黨籍召委當主席，劉世芳一定玩更大，那個臉拉下來、那個作戲的空間，“我覺得一定會有激情演出！”