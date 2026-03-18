台南綠營整合有譜　郭國文亮屠龍刀勉陳亭妃

郭國文拿出特製“屠龍刀”強調，2026年台南市長選舉支持民進黨陳亭妃對抗國民黨謝龍介。（陳亭妃臉書） 中評社台北3月18日電／民進黨台南市長參選人陳亭妃17日拜會民進黨台南市黨部主委、親賴“立委”郭國文，被視為市長初選雙方陣營的破冰大和解。郭國文拿出特製“屠龍刀”強調，市長大選支持陳亭妃是應所當為，呼籲黨內全力對抗中國國民黨以及對手謝龍介。



回顧民進黨台南市長初選，當時由“立委”林俊憲與陳亭妃的競爭態勢可謂殺得“刀刀見骨”。林俊憲陣營獲得多方地方派系與新潮流支持，當時任台南市黨部主委的郭國文也表態力挺林俊憲。初選期間雙方攻防激烈，圍繞多年前時任議長郭信良相關議會跑票爭議，雙方陣營互有交鋒。



民進黨台南市初選落幕後，陳亭妃順利出線，郭國文與陳亭妃兩人首度公開同框，被外界視為為年底選戰釋出整合訊號，象徵綠營“破冰”。



根據台媒報導，郭國文表示，自己在參選黨部主委前就已表態支持林俊憲，但從未動用主委職權要求黨工支持特定人選，“絕對沒有偏差”。初選結束後，陳亭妃以被提名人身分前來拜會，黨部一定會慎重接待。



郭國文提及，本黨市長提名人選已產生，全力支持應所當為，黨內一起對抗國民黨及謝龍介。至於初選裂痕如何彌平，他會做好主委工作，全力支持黨提名候選人，但有些無法越俎代庖的部分，如整合黨內，相信市長被提名人有智慧來化解這些問題。



郭國文話鋒一轉，將矛頭指向國民黨參選人謝龍介。郭拿出特地準備的“屠龍刀”道具，他說，謝龍介在“立法院”質詢率與出席率表現極差，說要從早工作到晚上11點，卻連質詢11次都沒有，又頻頻喊話要“對決”賴清德，難道謝龍介要選2028嗎？



他強調，“屠龍刀”象徵揭穿對手荒誕不經、謊話連篇的假象，呼籲全黨將目標一致對外，守護賴清德本命區，唯有整合內部力量，才能迎接2026與2028選戰。



陳亭妃說，台南市是民主聖地，未來選戰挑戰嚴峻，希望透過與市黨部良好溝通，凝聚支持者認同。對於外界擔憂初選後恐“破鏡難圓”，一點都不擔心，民進黨每次成長都經過初選淬鍊，初選結束後，就是團結的開始。



陳亭妃強調，台南市是賴清德本命區，未來將以最有共識、最溫和的方式整合各方力量，集中火力迎戰2026年地方選戰，不僅力拚市長勝選，也希望讓民進黨市議員席次極大化、基層里長布局更加穩健，延續台南穩定執政。