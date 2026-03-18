習鄭會釀選戰風險？朱系對鄭麗文示警

國民黨桃園市議員凌濤。（中評社 資料照） 中評社台北3月18日電／2026縣市長選舉各政黨都積極展開布局，對於中國國民黨主席鄭麗文喊出習鄭會是否會衝擊藍營選情。朱立倫子弟兵、國民黨籍桃園市議員凌濤17日在網路節目示警，兩岸論述不是地方大選主軸，且對地方選戰有潛在風險，若被貼上標籤，選戰會很辛苦。



凌濤17日接受網路節目《中午來開匯》專訪時表示，大家現在會懷念朱立倫，就是懷念朱當初的路線，國民黨過去從被民進黨在社群上壓著打，再到現在能創造讓年輕世代認同的文宣，反映了國民黨已經走進社群世代可認同的方式，而社群世代觀感改變，是讓民眾重新喜歡上國民黨的重要關鍵。



凌濤認為，2026九合一選舉應該是凸顯縣市首長政績及地方治理成果，要把優勢治理呈現給民眾，不應把“立委”、“總統”選戰的議題引導至地方，要把地方縣市優勢治理極大化，由此爭取年底選戰，這才是主旋律；兩岸論述不是2026主旋律，當然支持兩岸和平發展與對話，但不會是地方九合一選舉的主軸，反而容易被攻擊，造成受傷。



凌濤特別提醒鄭麗文，兩岸論述對地方選戰有潛在風險，很容易會被貼標籤，他並不否定論述希望兩岸穩健發展、經濟繁榮，但若被貼上標籤，選戰會很辛苦，建議等到2026年後再闡述兩岸議題，此刻要把主旋律放在地方聯合治理。