卓包機赴日謝系做壞事？謝長廷：哪能不委屈

卓榮泰院長赴日事件持續延燒，謝長廷在臉書發文表示看法。(照:謝長廷臉書) 中評社台北3月18日電／“行政院長”卓榮泰赴日觀看世界棒球經典賽（WBC）為台灣隊加油，引發諸多爭議。對此，台灣日本關係協會會長謝長廷強調，卓榮泰雖以私人自費方式處理行程，但此舉是為了長期維護台日關係與國際信任，“外交不是短期利益，而是需要耐心經營”。



傳出卓榮泰此次包機赴日觀賞經典賽是由謝長廷居中協調，卓是謝系大弟子，謝長廷已經為此事多次替卓說話。中國國民黨“立委”徐巧芯更指出，這次包機赴日是謝系規劃。



謝長廷指出，有記者朋友問他，出任日本大使時己解散派系，並自嘲如離群孤鳥帶著不安和孤獨去日本，又被描黑成好像帶謝系做什麼壞事，是不是會感到委屈？他的回覆是，台灣外交本來就是委屈，明明是駐日大使館、駐美大使館，為什麼要說成經濟文化代表處，而且是民間機構，能不委屈？但覆巢之下無完卵，為了台灣“國家”的大利益下，個人哪能說什麼委屈。



謝長廷17日深夜在臉書發文指出，卓榮泰不但沒有說是“外交突破”，反而在“立法院”幽默的答覆“立委”說：“沒有，只是突破捷克球隊的防線”。倒是不少不在第一線的藍營人士，也持平的肯定是“外交上的突破”，例如國民黨前主席朱立倫、前“立委”費鴻泰等人，但的確不少人質疑明明是好事，為什麼卻說是私人自費？



謝長廷說，依他的經驗，這是為了台灣長遠的利益考慮，外交不是做短期生意，必須長期維持信任，為國際友人的處境考慮，才能長期維持友好互動。



謝長廷指出，台灣有些人一直要求卓榮泰改口日本之行是外交公務，不知他們的真正動機為何？有的也許好意，但如政府在壓力下輕易改口，那就不只是卓榮泰或台灣的誠信問題，日本政府的“不予置評”說法也失去依據，等於日本政府也說謊。



謝長廷表示，個人可以𣈱所欲言，增加流量，吸引鎂光燈，但台灣的外交處境艱難，第一線外交人員點滴爭取的成果，並不容易，卓榮泰或少數知情者也只能堅持，不能在壓力屈服。