台灣社會防衛韌性推至海外　僑社辦2大活動

“僑委會委員長”徐佳青。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）“賴政府”重點政策“全社會防衛韌性”不僅在台推動，也將觸手伸向僑界。“僑務委員會委員長”徐佳青18日表示，去年10月僑務委員返台便規劃相關課程與演練活動，返回僑區後就推動相關演練，今年將持續強化。今年有2項主要活動，一是參與全美台灣同鄉聯誼會的年會進行訓練，二是規劃進階版“僑務委員會”議。她強調，這是今年重點工作之一。



全美台灣同鄉聯誼會(TBAA)第48屆年會將於8月14日至16日舉行。徐佳青指出，將安排台“國防部”全民防衛動員署的2位教官前往年會。



“全社會防衛韌性”是“賴政府”重點政策，台“外交部長”林佳龍2024年曾表達“全社會防衛韌性是美國要我們做的”；而在2025年3月27日，“總統府”首場“全社會防衛韌性”實地演練在台南市登場，其中美國在台協會（AIT）處長谷立言也率在台使節團觀摩。



“立法院”“外交及國防委員會”18日邀請“僑務委員會委員長”徐佳青報告業務概況，並備詢。



徐佳青表示，去年10月針對全球180位僑務委員返台參加會議期間，規劃一系列全社會防衛韌性課程與演練活動，僑務委員返回僑區後，即推動相關演練，使許多僑社對如何災防、緊急應變等學習提高興趣，今年會持續強化。



徐佳青說，今年有2項主要活動，一、在與僑團合作部分，與全美世界台灣同鄉會年會，安排台“國防部”全民防衛動員署的2位教官前往年會進行討論與訓練，將全球100多個緊急急難救助協會集中返台加強全社會防衛韌性防災演練工作。二、“僑委會”將規劃進階版“僑務委員會”議，讓更多僑務委員掌握國際趨勢瞬息萬變過程中，如何面對各種天災、挑戰、變化，能積極回應，以便減少生命財產各項損失，幫助社會正常運作。這仍是“僑委會”今年重點工作之一。



“僑委會”送交“立法院”的業務書面報告中，在“建構僑社韌性網絡，提升僑區災防及應變能力”項目指出，全社會防衛韌性是政府重要政策，“僑委會”結合海外急難救助組織及僑界資源，強化僑社於災變及重大緊急情勢的應處能力。



2025年在美國、加拿大、印尼及歐洲等地辦理多場防災演練、社會韌性研習及急救訓練活動，以情境推演、經驗交流與實務操作，提升僑界物資整備、人力動員及訊息傳遞效能。



2026年除將持續與僑社攜手辦理提升僑區韌性研習、演練等相關活動，並規劃在8月辦理“海外僑界急難救助協會‘守護海外僑社能量，構築韌性家園’工作研討會”，預計邀請全球海外急難救助協會負責人或主要幹部共70名參與，透過專題演練、跨部會綜合座談及參訪等實際行動，建構跨國協作網絡，強化海外僑社作為台灣防衛韌性重要支援據點的功能。