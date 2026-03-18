藍白高層今協調年底選舉機制　朝全民調進行

台灣民眾黨秘書長周榆修到國民黨中央黨部談2026縣市長選舉藍白整合機制，並在會前受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月18日電（記者 張嘉文）針對藍白在2026縣市長選舉的整合機制，台灣民眾黨秘書長周榆修今天上午前往中國國民黨中央黨部，和國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華等人進行最後磋商。周榆修說，今天會針對細項來進一步討論，大方向還是朝全民調來和國民黨一起努力。



國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌14日召開共同政見發表會，包括社會福利、居住正義、環境永續及AI產業治理等四大民生議題，目標從藍白合作的新北市、新竹市、宜蘭縣、嘉義市等4縣市開始試行。



在共同政見的基礎上，藍白兩黨也將就2026選舉如何整合的問題，進入最後的協調定版。



周榆修今天早上9點半偕同民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡等3人，前往國民黨中央黨部，由李哲華出面接待，招呼他們前往秘書長李乾龍的辦公室開會，眾人互動相當熱絡。



周榆修受訪時表示，今天實際上並不是第一次協商了，從3月初開始，雙方的同仁、幕僚就已密集溝通，包括共同政策綱領研擬開始，密集見面和電話熱線等等，尤其是他和李哲華的溝通從來沒有間斷。



周榆修說，今天除了針對上週公佈的共同政見綱領外，也會在兩黨地方治理如何合作上來做最後的確定，針對細項部分再做進一步討論。



至於黃國昌曾表示，藍白整合應該由全民調機制來進行比較好，周榆修說，就朝這個方向，然後跟國民黨一起來努力。



另外，媒體追問，有傳出前民眾黨“立委”蔡壁如想要選彰化縣長，民眾黨內有討論這件事嗎？或者民眾黨在彰化縣長選舉會推人嗎？周榆修說，沒有欸，他也是第一次聽到。