藍質疑產險業撤台沒未來？台官方：影響有限

台“金管會主委”彭金隆接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）法國巴黎產險要撤出台灣，引發市場關注是否與地緣政治、台灣投資環境有關？台“金管會主委”彭金隆18日表示，該公司在台業務規模僅占整體產險市場0.04%，屬於小型業者，撤離主因是業務難以拓展、保費收入無法支應成本，並非台灣整體產險市場出現問題，對市場影響有限，“不會感到震驚，但會審慎看待”。



中國國民黨籍“立委”李彥秀質詢指出，近期外資接連撤出，是否與台灣政治環境有關，甚至讓外資“看不到未來”？新加坡吸引大量外資，反觀台灣投資環境是否出現問題。



法國巴黎產險2000年6月來台設立分公司，“金管會”日前證實已收到法巴產險申請，將依程序辦理，並請該公司應注意員工與保戶相關權益保障。



“金管會”指出，法國巴黎產險目前在台主要經營住宅火險、傷害險及健康險，過去已累計注資約新台幣4.83億元，仍難以達到規模經濟，最終決定撤出台灣市場，該案屬個別經營因素，並非整體投資環境惡化所致。



“金管會”也統計，近3年未有外資金融機構新增來台，但確實有部分機構撤出，包括瑞士信貸銀行台北證券分公司、香港商法國興業證券台北分公司及保德信投信等，不過在銀行與保險領域，近年並無明顯新增或撤離情形。



中國國民黨籍“立委”李彥秀質詢指出，近期外資接連撤出，是否與台灣政治環境有關，甚至讓外資“看不到未來”？新加坡吸引大量外資，反觀台灣投資環境是否出現問題。



彭金隆答詢，他在保險業歷經40年，外國保險業者在台經營本就面臨挑戰，早期外資具有優勢，但隨著本土業者成長，競爭加劇，經營難度提高，不能因個別撤資案例就認為台灣經濟或投資環境惡化。



彭金隆強調，政府近年持續推動金融市場開放，提供多元金融商品與投資管道，並鼓勵國際金融機構深耕台灣，以提升台灣作為區域財富管理中心的競爭力。



民進黨籍“立委”郭國文追問，對於巴黎產險撤資是否感到震驚？彭金隆回應，“不震驚，但審慎看待”，郭國文則笑稱“你不震驚，但很正經”，現場氣氛一度輕鬆。