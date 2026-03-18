藍質疑重AI輕傳產　台官方：會多元佈局

左起台“金管會主委”彭金隆、證交所董事長林修銘接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）台股近期AI概念股領漲，引發外界質疑資金過度集中、傳統產業遭忽視。台“金管會主委”彭金隆與證交所董事長林修銘強調，市場屬於投資人自主行為，政府仍會兼顧各產業發展，並透過說明會等方式積極引導資金多元佈局。



中國國民黨籍“立委”賴士葆18日在“立法院”財政委員會質詢指出，隨著中東局勢升溫、外資撤出近新台幣6千億元，新台幣貶破32元關卡、股市動盪，但AI概念股仍獨領風騷，質疑資金是否過度集中？台股日前在多重壓力下，包括油價反彈、台積電棄息賣壓、新台幣貶值與外資大賣438.2億元等情況下，僅小跌57點，顯示市場結構出現變化。



彭金隆答詢，全球AI產業正快速發展，資金自然會集中於具成長性的產業，但台灣仍有許多其他優質產業與個股表現不俗，也持續有ETF等多元投資工具供市場選擇，強調“這是市場行為”，政府會努力促進市場均衡發展。



林修銘補充，證交所已積極舉辦多場說明會，引導市場關注不同產業投資機會，並強調先前大盤曾一度下跌約5%，顯示市場仍具調整機制。



國民黨籍“立委”羅明才質詢，傳統零組件產業同樣努力經營，但市場資金卻過度集中在AI與半導體領域，導致傳產被忽視，不少台商選擇赴大陸發展，反映台灣對傳產支持不足，“不要一直抽股民的血與稅”。



彭金隆回應，政府的職責是照顧每一個產業與民眾，並非偏重單一產業，會持續透過政策與市場機制協助各產業發展。



不過，民進黨籍財委會召委吳秉叡在質詢過程中表示，羅明才質詢時間已到，相關問題可由“金管會”以書面補充說明。民進黨籍“立委”賴惠員也說，相關問題已屬整體“國政層級”，涉及“總統級”政策規劃。