藍委批劉世芳做小了　徐佳青應接替引笑聲

“僑委會委員長”徐佳青。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）台“內政部長”劉世芳上任後爭議不斷，特別是近期強硬態度面對具陸配身份的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀資格議題。中國國民黨籍“立委”黃仁18日質詢時關切泰北孤軍後裔議題，向“僑務委員會委員長”徐佳青爭取更多資源挹注，徐佳青則說每年補助相關活動至少2000美元後，讓黃仁忍不住說，劉世芳做小了，妳表現非常好，應該去當“內政部長”。



徐佳青立刻滿臉訝異，但台下則出現一片笑聲。



李貞秀16日在“立法院”內政委員會首度質詢劉世芳，但在民進黨籍“立委”、召委李柏毅助攻下，讓李貞秀只能對著空氣質詢，而現場綠委頻頻攻訐李貞秀，卻未見藍營“立委”有聲援動作。



徐佳青是在2020年5月蔡英文執政時期擔任“僑委會”副委員長，並在時任“行政院長”陳建仁期間升任委員長。徐佳青過去因彭婉如事件踏入政壇，並長期關注婦幼議題，曾任三屆台北市議員，民進黨副秘書長、發言人、婦女部主任、台灣女人連線秘書長等職，深受蔡英文賞識。



“立法院”“外交及國防委員會”18日邀請“僑務委員會委員長”徐佳青報告業務概況，並備詢。



黃仁質詢時關切泰北孤軍後裔議題，他說，雖然孤軍後裔在泰國逐漸擺脫難民身份，生活也較穩定，但資源仍非常匱乏，需要得到更多支持，雖然我們沒辦法代表官方祭祀英靈，但每年依然舉辦祭典、修繕孤軍官兵墓冢等，“僑委會”對相關祭祀提供什麼協助？贊助金額大概多少？