陸掀養龍蝦潮　台官方：將研議AI安全指引

台“金管會主委”彭金隆接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）大陸近期興起“養龍蝦”AI熱潮，中國國民黨籍“立委”賴士葆關切台灣是否跟進，並詢問“金管會”是否發布相關安全指引。台“金管會主委”彭金隆回應表示，“我沒養龍蝦”，但已由相關單位關注此類新興技術發展，未來若有必要，將研議發布AI相關安全指引。



“養龍蝦”AI熱潮指部署一款圖示為卡通龍蝦的開源AI代理軟體OpenClaw，透過該工具協助處理日常工作，例如整理資料、發送郵件或管理行程等，在大陸爆紅。隨著相關應用在大陸企業與民間迅速普及，也引起官方對資安風險的關注，甚至傳出可能進一步限制使用。



OpenClaw為奧地利軟體工程師Peter Steinberger所開發的開源AI代理工具，具備自主執行能力。由於開源特性，使用者可自由修改與擴充功能，提升應用彈性，但同時也增加潛在資安風險。



賴士葆18日在“立法院”財政委員會質詢，近期不少股市分析師與市場人士開始使用相關AI工具，形成“養龍蝦”風潮，彭金隆有養嗎？彭金隆答“我沒養”，引發現場笑聲。



賴士葆質疑，主管機關是否應提出“養龍蝦安全手冊”或相關規範，以避免潛在風險擴大。彭金隆允諾研擬推出針對養龍蝦的“養龍蝦安全手冊”，不是AI相關安全指引而已。



彭金隆答詢，“金管會”已注意到此類AI新應用發展，將持續透過相關單位進行瞭解與評估，“金管會”未來若面對新興科技風險，將適時發布“AI相關安全指引”，以確保金融市場穩定與資訊安全。