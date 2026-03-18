藍白合協議氣氛好　下午公布整合細節

“立法院”黨團主任陳智菡與國民黨文傳會副主委尹乃菁（右）受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月18日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨秘書長周榆修今天上午前往中國國民黨中央黨部，和國民黨秘書長李乾龍、副秘書長李哲華等人進行2026選舉藍白整合機制的最終協商。雙方溝通相當順暢，僅花了約45分鐘便結束，詳細的協議內容將待下午國民黨中常會和民眾黨中央委員會各自通過後，一起同步公布，正式邁向藍白合的實際操作階段。



國民黨文傳會副主委尹乃菁說，前民眾黨主席柯文哲曾說過，一個人走得快，一群人走得遠，而藍白結盟後，不但可以走得快，走得遠，也走得穩。



據瞭解，藍白高層今天的協商會議氣氛非常好，雙方針對協議內容一個字都沒有更動，僅就此協議的正式標題該怎麼下討論而已，最終也達成共識，過程中雙方都沒有任何歧見。



周榆修今日上午率副秘書長謝泊泓、“立法院”黨團主任陳智菡前往國民黨中央黨部，與國民黨副主席兼秘書長李乾龍、副祕書長兼組發會主委李哲華等人商定今年選舉藍白合作協議內容。



會後兩黨分別由陳智菡與尹乃菁出面說明。



陳智菡指出，相關協議內容，兩黨先前已經來來回回討論多次，今天雙方只是把協議以及未來合作內容再做文字確認。她批評民進黨過去透過權貴、寡頭政治，把持台灣所有資源，讓人民生活在痛苦之中，藍白兩黨要以聯合競選及治理的方式，開創出一條新路。



陳智菡強調，就像是一個重新組合、選舉的陣列，透過各自擅長的部分加以整合，或類似大聯盟的概念，去打一個高強度的比賽，把大家不同的元素共融起來，變成一個更強的合金，共同去打這一場超級賽。



尹乃菁則表示，這會是一個建立典範的合作協議，未來會讓台灣社會與政黨政治看到聯合治理的典範，今天下午外界看到協議內容公布後，相信能為台灣政治僵局找到一個可行的出路。



尹乃菁也指出，藍白共推人選的民調機制，都有原則性規範在協議當中，至於具體操作細節，因為還牽涉到個別候選人的主張與意願，未來都會納入討論﹔陳智菡則說，要顧慮因地制宜，除了兩黨中央層級的合作框架外，也絕對會納入地方意見，而且整合速度會超乎外界預期，會朝全民調的方式推動。