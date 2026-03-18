台北市長備選人？沈伯洋：現專注“國會”工作

民進黨團副幹事長沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月18日電（記者 莊亦軒）近期民進黨“立院”黨團副幹事長沈伯洋再度被點名可能代表民進黨參選台北市長，沈伯洋18日在“立院”受訪表示，相關傳聞從去年至今已多次出現，但他目前仍擔任“立法院”黨團幹部，現階段將專注於“國會”工作。



2026民進黨誰戰北市長選舉，人選未定，傳黨內高層不斷勸進“行政院副院長”鄭麗君，但也著手“B計劃”，具高聲量的不分區“立委”沈伯洋，重回口袋名單。



記者提問是否有意參選台北市長，沈伯洋表示，相關傳聞從去年至今已多次出現，但他目前仍擔任“立法院”黨團幹部，現階段將專注於“國會”工作，特別是即將到來的軍購條例審議，對台灣而言至關重要。



沈伯洋指出，軍購不僅關係“國防”，也涉及產業發展與就業機會，特別是非紅供應鏈的建立，需要穩定政策支持，若法案設計不當，反而會影響“國家安全”與經濟發展。他表示，自己提出的部分法案在程序委員會被阻擋多達857次，顯示議事運作受到政治因素影響。



對於軍購特別條例內容，沈伯洋指出，目前藍白提出的版本存在多項漏洞，不僅條文過度僵化，甚至將採購項目寫死，可能導致未來部分軍購無法進行。他表示，條例中也出現日期與程序錯誤，過去審查時已多次提出，但仍未修正，呼籲應回到專業討論。



記者提問昨日程序委員會爭議，沈伯洋指出，國民黨主張過去有類似做法，但實際上資訊並不正確，過往議程安排均會徵詢各黨團意見，而非單方面決定。他表示，日前程序委員會中，民進黨團要求進行表決，但遭到拒絕，導致議程無法確定，這種作法已影響“國會”正常運作。