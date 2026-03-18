盧秀燕赴美談軍購　洪孟楷：無需過度解讀

藍委洪孟楷受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北3月18日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台中市長盧秀燕近期訪問美國，從波士頓到紐約、華府，暢談台美關稅和軍購。國民黨籍“立委”洪孟楷受訪說，盧市長講得非常好，台灣人心聲，希望保有自我核心價值利益、大步往前走。他也說，相關行程是與學者與政府機構進行交流，都是開大門走大路，沒有需要過度解讀。



他引用盧秀燕的說法表示，台灣應保有自己的核心價值與利益，在與國際互動時也要向民眾清楚報告。



盧秀燕近日訪美，本周訪問大華府地區，針對軍購議題，她17日表示，不要輕忽戰爭發生的可能性，指每個國家都要做好準備；盧秀燕說，她身為“中華民國”的“國民”，此行除了應該要盡的義務，也向台灣在美國的盟友說明台灣的處境和需求，同時讓美國感受到合作的誠意。



“行政院長”卓榮泰質詢時表示“中選會”人事案被封殺，在野黨不守信用，中國國民黨“立委”洪孟楷18日在“立院”受訪表示，“行政院”提名人選應回歸公平、公正原則接受社會檢視，行政部門也應依法行政，不應以政治判斷凌駕“立法院”決議，否則將衝擊“憲政”分際。



卓榮泰表示“中選會”人士被封殺是在野沒有誠信，洪孟楷表示，“行政院長”卓榮泰日前相關說法顯然未完全釐清法令，雖然之後卓榮泰改口表示將重新提出不同人選，但重點仍在於提名是否符合公平公正標準。他指出，“中選會”是高度中立的機關，人選必須接受各界檢視，不能由少數人小圈圈決定，行政部門在提名時有義務以一致標準審視人選，這也是社會主流民意的期待。



記者提問有傳聞稱“中選會”人事涉及交換，洪孟楷表示，自己在黨團內從未聽聞相關說法，也不認為“立法院”會進行所謂交換。他強調，“立法院”的角色是審查與把關，合適人選就同意，不合適就否決，如果“行政院長”認為有人事交換，就應清楚說明與誰談、談了什麼，不能含糊帶過。