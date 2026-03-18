綠疑小橘書對僑胞不適用　徐佳青：國際宣傳

“僑委會委員長”徐佳青接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）針對“僑務委員會”推動僑社韌性網絡，“僑務委員會委員長”徐佳青18日指出，“僑務委員會”議去年首度進行三大類型演練，包括物資籌募、國際宣傳、人力招募等，並分三層地域規劃，第一島鏈國家、亞太東南亞，再擴大到美歐中南美洲。地域越遠，扮演的角色越不同，第一島鏈部分角色會更重。



民進黨籍“立委”王定宇質詢問及，徐佳青1月23日晚上出席“東京台灣商工會、僑務座談暨歡迎餐會”時談到，希望全社會韌性在僑界、僑社共同響應、積極推動，提前作好準備。台灣推動全社會防衛韌性是常遇到天災、人禍，甚至可能有兵災等，但海外也許災害並未及於僑胞，小橘書（台軍方製作的“全民安全指引”）搞不好對僑胞不太適用。



徐佳青是在2020年5月蔡英文執政時期擔任“僑委會”副委員長，並在時任“行政院長”陳建仁期間升任委員長。徐佳青過去因彭婉如事件踏入政壇，並長期關注婦幼議題，曾任三屆台北市議員，民進黨副秘書長、發言人、婦女部主任、台灣女人連線秘書長等職，深受蔡英文賞識。徐佳青在民進黨內屬新潮流。



“立法院”“外交及國防委員會”18日邀請“僑務委員會委員長”徐佳青報告業務概況，並備詢。



民進黨籍“立委”王定宇質詢問及，徐佳青1月23日晚上出席“東京台灣商工會、僑務座談暨歡迎餐會”時談到，希望全社會韌性在僑界、僑社共同響應、積極推動，提前作好準備。台灣推動全社會防衛韌性是常遇到天災、人禍，甚至可能有兵災等，但海外也許災害並未及於僑胞，小橘書（台軍方製作的“全民安全指引”）搞不好對僑胞不太適用。



徐佳青回應，去年“僑務委員會”議第一次用專題方式做全社會防衛韌性專題演講與演練，僑務委員的反應都非常熱烈，都說在全世界各地遇到很多天災人禍，這套訓練是好的。第二種功能是台灣有需求時，僑胞怎麼幫忙台灣，我們有分三大組在演練。



王定宇追問，台灣總是地震、颱風多天災，又面對中國長年來的軍事威脅，台灣的全社會韌性包含網路攻擊，堪稱教科書，我們的經驗可以成為他們學習，這是一種。但在面對台灣全社會防衛韌性，希望僑胞扮演什麼角色？利用海外幫台灣發聲？



徐佳青指出，我們有做三大類型演練，包括緊急財力與物資籌募、國際宣傳、人力招募，也有分三層地域扮演不同角色，一、第一島鏈國家。二、亞太東南亞國家。三、接著再擴大到美國、歐洲，及其他中南美國家，地域越遠擔任的角色越不一樣。她強調，第一島鏈部分角色會更重，甚至連駐處都一起加入演練計劃。這幾年台灣因為面對天災很多，我們有很多防災經驗，但我們在民主最前線受到的挑戰最多，也有很多經驗。