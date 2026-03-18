綠憂戰爭台積電壓賣　“金管會”：備多套劇本

台“金管會主委”彭金隆接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）中東戰爭升溫、習特會傳延後及美國關稅政策變動，導致資本市場波動劇烈。台“金管會主委”彭金隆18日表示，無論是戰爭、關稅或兩岸情勢等各種不確定因素，“金管會”均已預擬多套情境劇本並備妥應對措施，強調資本市場最終仍將回歸理性機制運作。



民進黨籍“立委”李坤城18日在“立法院”質詢指出，美伊戰事恐延燒超過1個月，且美國總統特朗普宣布習特會延後1個月，市場不確定性升高，他關切台股與美股連動影響，尤其半導體龍頭台積電是否面臨賣壓，以及台股是否將因消息面劇烈波動？



彭金隆答詢，主管機關並非只針對單一事件，而是針對各種可能情境均有完整劇本與模擬，中東局勢與習特會變化都在掌握之中，但不會預設特定結果。短期市場確實會受消息與投資人情緒影響，但隨著資訊逐步消化，市場會回歸正常波動，“成熟市場應有自我調節機制，避免非理性因素介入”。



彭金隆強調，台積電屬世界級企業，各國市場高度關注，其股價表現多在預期範圍內，不致出現失序狀況。整體而言，資本市場最怕不確定性，但仍須以長期發展為觀察重點。



中國國民黨籍“立委”林思銘質詢指出，中東戰爭帶動原油價格波動，市場不確定性升高，對股市影響難以預測。彭金隆回應，不論美國關稅、中東戰爭、油價上漲或兩岸局勢，皆會對經濟造成影響，但投資人會逐步反映預期，“金管會”也將持續檢視並調整應對方式。



此外，針對市場關注是否啟動限空令，彭金隆表示，監理不會以“台股3萬點”等靜態數字作為判斷標準，而是觀察市場交易秩序與效率，若出現失序情況，將適時採取必要措施。



在零股交易方面，彭金隆坦言，將朝公平、透明方向檢討現行制度，包括開盤撮合時間、信用交易與當沖機制等，並承諾一個月內提出評估報告。



至於當沖降稅政策是否延長？彭金隆指出，短線交易對市場具一定活絡效果，但若比例過高也可能加劇波動，未來仍需在長短期投資間取得平衡。



針對市場結構問題，彭金隆也表示，將盡量促成“璞玉指數ETF”等產品推出，引導資金關注非熱門優質個股，改善市場K型化現象。



在虛擬資產方面，彭金隆指出，《虛擬資產服務法》已送“行政院”審查，未來即使“立法院”通過，仍須待相關子法完成，穩定幣最快也需半年後才可能上路。



另針對兩岸地緣政治風險升溫，是否影響台灣招商引資備受關注。彭金隆表示，台灣長期面臨地緣政治因素，不能因此就停止推動招商與資金引進，政府仍將持續推動資本市場發展，吸引資金留在台灣、投入台灣。