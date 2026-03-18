彰化中興莊現兩岸歷史　王惠美：記憶不能斷

中興莊眷村文化園區揭牌。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化3月18日電（記者 方敬為）彰化縣政府推動歷史現場再造，活化八卦山腳下的中興莊眷村建物，打造“中興莊眷村文化園區”，日前二期工程竣工，今天舉辦啟用揭牌典禮。中國國民黨籍縣長王惠美表示，中興莊是山東青島保安隊當年撤退來台生根之所，紀錄先民歷經抗戰、國共內戰、輾轉來台的過程，是重要的歷史資產，期待過去的記憶能夠傳承不斷，未來在此譜寫新的篇章。



中興莊位在彰化八卦山下，眷村改建前居民都是山東移民，眷改後人員遷出，被登錄為歷史建築，是彰化現今唯一保存最完整的眷村，也是軍方選定全台13處眷村文化保存區之一，全區佔地4000多坪，共計66棟建築。縣府推動活化，打造成“彰化中興莊眷村文化園區”18日正式揭牌啟用，縣長王惠美率縣府局處主管、文化部文化資產局副局長粘振裕、跨黨派縣議員一同見證。



王惠美表示，中興莊很早就被登錄為歷史建築，但眷改居民遷出後就荒廢，她在議員的建議下著手推動活化，歷經5年時間，終於落成。第一期工程感謝軍方補助新台幣3400萬元，第二期工程文化部透過歷史現場再造計劃，補助8450萬元，並由縣府自籌1.51億元投入整建，得以讓中興莊風華再現。



根據資料，彰化中興莊為全台罕見由單一部隊撤軍來台組成的眷村聚落，第一代居民皆為山東青島保安旅高芳先將軍的子弟兵暨其眷屬，與其他眷村文化相比，有著特殊的人文，該部隊在對日抗戰時期，以大刀抗日聞名，傳奇歷史也帶到該村落。



王惠美指出，中興莊是山東青島保安隊當年撤退來台生根之所，紀錄先民歷經抗戰、國共內戰、輾轉來台的過程，如今成為眷村文化園區，擔任承接過去銜接未來的角色，歷史記憶不能斷，期待中興莊的故事能夠繼續下，譜寫出新的篇章。



縣府並特別請到文創團隊將中興莊的歷史故事以繪本方式呈現出來，王惠美並將繪本贈予當年的眷村住戶，由祖籍山東嶗山的彰化縣青溪新文藝學會理事長常連芳代表受贈。王惠美並與常連芳相擁，兩人都對於這段兩岸歷史的呈現表示感動。



縣府文化局表示，中興莊眷村文化園區未來將以ROT營運團隊進駐，打造結合眷村文化、文創、地方藝文於一身的復合型文化園區，注入創新與蛻變的活水。具備發展藝文、文創、旅宿、展演及公共空間等多功能用途潛力。