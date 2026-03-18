美索至少2500億打臉台　彭金隆：不代答

台“金管會主委”彭金隆接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）針對台美關稅談判，美方文件指台灣至少要提供2500億美元信用擔保，引發與“行政院副院長”鄭麗君稱是“上限”不一致，惹爭議。台“金管會主委”彭金隆18日表示，相關談判與規劃由“國發會”主責，“金管會”無法代為說明，但現行信保機制確有約新台幣2500億元規模，將提供專業意見協助推動。



中國國民黨籍“立委”葉元之質詢，美國關稅政策調整後，透過《1974年貿易法》122條款搭配232、301條款重組關稅工具，並涉及台灣；但日前鄭麗君與美方談的台美對等貿易協定（ART）中，美方文件提及台灣須提供至少2500億美元信保，與鄭麗君對外宣稱為“上限”的說法出現落差，質疑政府資訊是否一致？



葉元之指出，未來相關信保機制恐涉及高風險企業投資，美方要求規模龐大，若由“國發基金”、公股銀行承擔，恐衍生金融風險，詢問“金管會”是否有因應之道。



彭金隆答詢，主政機關為“國發會”，“金管會”無法代為說明政策方向，但就既有制度而言，台灣目前確有約新台幣2500億元信保機制，可作為促進投資的工具，“金管會”將就信保基金運作模式提供專業建議，至於公股銀行部分則由“財政部”主管。



彭金隆指出，如台積電等大型企業，通常不需政府信用擔保，可自行透過市場發債籌資；信保機制主要用於協助具潛力但風險較高的投資案。



民進黨籍“立委”王世堅質詢，關心壽險業海外投資驟減問題，“金管會”統計，2026年1月壽險業國外投資減少新台幣8306億元，降至21兆9366億元，占資產比重跌至58.7%。



彭金隆回應，壽險業海外投資金額下降，主因為接軌新制後進行資產重分類，並非大幅拋售海外資產，這反而是正向發展，有助於引導資金回流台灣，參與台灣重大建設投資，提升整體經濟動能。