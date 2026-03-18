昨受訪為何嗆記者？劉世芳：因胸部被碰到

台“內政部長”劉世芳。（中評社 資料照） 中評社台北3月18日電／台“內政部長”劉世芳昨日在“立法院”被堵訪時怒瞪媒體記者，並怒嗆“離遠一點”，遭到批評。劉世芳今日出席記者會時說明原因，因為胸部數度被碰到，才會不滿沒有拉開距離，後續也會針對採訪距離請幕僚和媒體溝通，避免類似情況再發生。



劉世芳今天上午赴刑事警察局出席“掃蕩黑幫詐團行動專案” 查緝成果記者會，並站定位接受媒體聯訪澄清，昨天的訪問是在她簽到後轉身，有幾位媒體朋友碰撞到她的胸部，第一次她覺得或許無意，因此沒關係，但到第二、三次，她就認為可能是因為媒體推擠才造成困擾，因此才表達是否可以稍微後退一點。



劉世芳強調，自己只有針對碰到她胸部的人，而在回答其他問題時，媒體畫面出來彷彿她有非常不好的表情，這點應有精進措施，未來訪問時要保留一定的空間，她一定會請部內幕僚處理。



劉世芳指出，檯面上的政治人物不管是哪一個政黨，一定都會碰到此狀況，就是媒體在採訪新聞時，必須要趕快找到畫面，但以她個人來講，在“立法院”要接受訪問時，她希望每位都可以訪問到，因此如果可以把一定的空間擺設出來，就會按照這方式。



劉世芳也說，在內政委員會時也希望大家不要到她坐的位置上訪問，因為空間狹小容易造成碰撞，也會影響到主席在主持議事的公正性，因此請媒體到“立院”地圖區提問，她就會針對問題回答。