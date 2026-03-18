金門試作兩岸監理沙盒？“金管會”：研擬中

台“金管會主委”彭金隆接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍“立委”、金門縣長參選人陳玉珍18日質詢提出“兩岸聯合監理沙盒”及金門徵信驗證試點進度，台“金管會主委”彭金隆答詢表示，目前仍在研擬階段，包含支付與通訊等面向仍需進一步評估，將持續研議相關機制，並預計下周赴陳玉珍辦公室進一步報告。



所謂“兩岸聯合監理沙盒”，是指在金融科技（FinTech）創新領域中，透過法規豁免與風險控管機制，在安全且隔離的環境下測試跨區域金融服務，並以金門作為徵信驗證試點，相關規章草案已討論多時，陳玉珍持續關心具體進展。



陳玉珍在“立法院”財政委員會表示，她已質詢此議題半年，涉及兩岸金融創新合作與實務推動，但仍面臨兩岸法規差異、技術標準、資料安全及政治敏感性等多重挑戰，要求“金管會”提出明確時程與方向。



彭金隆回應，目前相關規劃仍在初步研擬階段，將先從支付與通訊等面向著手評估，後續再逐步擴大討論範圍，因涉及跨域監理與制度設計，需審慎推進，後續會再向陳玉珍報告具體進展。



民進黨籍“立委”王世堅質詢，關心壽險業海外投資驟減問題，“金管會”統計，2026年1月壽險業國外投資減少新台幣8306億元，降至21兆9366億元，占資產比重跌至58.7%。



彭金隆回應，壽險業海外投資金額下降，主因為接軌新制後進行資產重分類，並非大幅拋售海外資產，這反而是正向發展，有助於引導資金回流台灣，參與台灣重大建設投資，提升整體經濟動能。