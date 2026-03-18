陳其邁赴輝達大會聽黃仁勳演說　被問下一步

高雄市長陳其邁於NVIDIA GTC大會展區。（照：高雄市政府提供） 高雄市長陳其邁於NVIDIA GTC大會展區。（照：高雄市政府提供） 中評社台北3月18日電／民進黨高雄市長陳其邁訪美行第二站，率團赴舊金山聖荷西，16日出席輝達GTC大會，不僅聆聽輝達執行長黃仁勳演講，並與鴻海董事長劉揚偉比鄰而坐且兩人交談熱絡，歡迎鴻海未來能夠繼續投資高雄，同時也跟其他美國和台灣廠商互動。



會後媒體問及下一步有與賴清德聊過嗎？陳其邁裝傻說，“下一步”，這個展覽完會跟史丹佛幾個學者有座談，此行出發點“純粹從比較務實的角度”，重點在於思考高雄當前需求。現階段最迫切要解決的問題，是產業轉型與城市轉型，因此希望透過此行找出合適方法，回應城市治理上的各項痛點。



高雄市府新聞稿指出，作為唯一連續兩年獲邀的台灣城市首長。陳其邁此行不僅見證AI邁入全球基礎設施化，更向國際宣告，高雄透過“智慧高雄燈塔計劃”，建構“主權AI”，將AI實體化應用，從願景轉化為城市治理的成果。



陳其邁表示，針對黃仁勳於GTC大會揭示的全球AI產業新藍圖，包含Vera Rubin平台、Rubin Ultra，及未來導入矽光子CPO的高速網路架構，均展現出高雄市政府掌握產業科技發展的敏銳度，也正與高市府日前訪問的美國亞利桑那大學，促成中山大學與其強強聯手共建“矽光子亞利桑那高雄中心（SPARK）”合作計劃目標高度一致。



陳其邁強調，生成式AI已從資料訓練，轉向大規模推論的時代，算力必將大幅增加，未來軟體服務模式，將轉向以AI工廠為核心的代理人服務，AI將具備主動分析、判斷與決策的能力，廣泛應用於交通、智慧工廠及多情境的城市管理。



陳其邁表示，高雄領軍打造“主權AI”，建構全球智慧城市典範。計劃核心為“數據自主與技術創新”，深耕在地語言與文化，確保治理決策的高度主體性。一期已建置VLM平台賦能城市影像理解；二期則領先導入輝達推理型模型（Cosmos Reason 2），使AI由語意描述，進化至情境推理，實質支援交通與公共安全即時決策。