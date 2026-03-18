盧秀燕訪美談軍購　美是維持台海和平夥伴

盧秀燕美東時間17日出席北美台商聯合總會“三合一綠色通道”記者會。（照：台中市政府提供） 中評社台中3月18日電／中國國民黨籍台中市長盧秀燕11日起展開訪美行程，她在美東時間17日出席北美台商聯合總會“三合一綠色通道”記者會上表示，台灣與美國擁有長達80年的密切關係，美國是台灣重要的盟友，也是維持台海和平與太平洋區域穩定的關鍵戰略夥伴。此次出訪美國，就是希望向美方說明台灣的需求與立場，展現台灣尋求合作的誠意。



被問到軍購問題，她強調，不要輕忽戰爭發生的可能性，因為戰爭可能在意想不到的時候發生，認為每個“國家”都應該做好準備。



盧秀燕指出，全球變動趨勢劇烈，多地戰火頻仍，如俄烏衝突、中東局勢以及泰緬爭議，使得國際社會高度關注。最重要有三個重點，第一，如何避免戰爭發生。第二，如何提升各“國防”衛能力。第三，區域與全球合作的重要性。



在提升自我防衛能力方面，盧秀燕說為是各國共同的課題，其核心包含三大方面：“國家”內部團結：團結“國內”，凝聚“國民”共識，這有助於形成統一的對外策略。再來是軍事部署與準備，重視軍事部署，不輕忽戰爭發生的可能性。因為戰爭可能在意想不到時發生，因此需做好充分準備。在區域與國際合作部分，單打獨鬥早已不足，必須與其他國家形成聯盟，區域與全球合作能有效提升防衛力量。



她表示，台灣與美國擁有長達80年的密切關係。美國是台灣重要的盟友，也是維持台海和平與太平洋區域穩定的關鍵戰略夥伴。此次出訪美國，就是希望向美方說明台灣的需求與立場，展現台灣尋求合作的誠意，交朋友要親自見面，讓他們感受誠意。實體會面有助於增進雙方理解與信任，如同本次會議透過實際簽署備忘錄，加深彼此的連結。

