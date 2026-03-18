國際救援在屏東特搜基地登場　藍綠民代到場

屏東縣政府18日在屏東特搜基地舉行Paratech University國際交流研討課程開幕活動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東3月18日電（記者 蔣繼平）賴清德上任後推動全社會防衛韌性，屏東特搜基地18日匯集來自美、英等8國專業隊伍，由知名訓練機構“Paratech University”進行國際交流研討課程，分享重型救援、重物舉升、結構支撐等關鍵技術，屏東縣政府也盼透過交流打造更安全更韌性的社會。



Paratech University是全球知名的特種搜救訓練頂尖機構，專注於重型救援、支撐及提升技術。該機構3月18到19日在屏東特搜基地舉辦亞洲首站訓練營，匯聚來自美國、英國、土耳其、日本、韓國、泰國、馬來西亞、台灣的專業隊伍進行交流與訓練。



屏東縣政府18日在屏東特搜基地舉行開幕活動，由屏東縣消防局長李彬正到場主持，民進黨籍屏東縣議員李世斌，國民黨籍屏東縣議員宋麗華、陳揚等人到場。



李彬正致詞時表示，這場活動是全球搜救界的頂尖殿堂、專業訓練平台，首站選在屏東代表縣府投入資源建設特搜基地獲得國際機構肯定。本次訓練活動透過實際操作與技術交流，共同精進在重型救援、車禍與建物的倒塌支撐、搬運等關鍵技術。



李彬正表示，消防工作需要高度專業與團隊合作，面對氣候變遷、各種復合型災害挑戰，更需與世界各國攜手合作，不斷學習最新救援技術與經驗，盼這次活動讓國際消防夥伴認識台灣、認識屏東，未來持續深化交流活動，共同打造更安全更韌性的社會。



屏東縣消防局特種搜救大隊基地（屏東特搜基地）位於長治鄉，占地約4.93公頃，具備潛水池、模擬倒塌建築物、高空垂降等10多項精實訓練場地。是全台首座具備“陸、海、空”三棲救災的訓練場所，更有直升機起降場。