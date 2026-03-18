英賴之爭再起？王世堅：蔡完全無意回鍋

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）蔡英文近期頻頻公開露面，引發外界關注是否有意重返政壇，甚至被解讀為“英賴之爭”再起。民進黨籍親英系“立委”王世堅18日強調，蔡英文完全沒有回鍋參選的意圖，且對賴清德執政高度尊重，刻意避免公開評論，兩人之間並無權力競逐問題，即便對政務有建議，也多採取側面方式提供意見。



蔡英文近期頻與民進黨各縣市長人選同台互動，公開活動也增加，被聯想是否有挑戰賴清德的意圖？



王世堅18日赴民進黨中央參加中常會前受訪表示，蔡英文卸任後1年多來，幾乎未對“賴政府”發表任何評論，顯示其謹守前“元首”分際，蔡英文個性內斂，認為“一個國家就要一個領導人”，不願與現任領導人同位階發聲干擾政局，即便對政務有建議，也多採取側面方式提供意見。



王世堅說，蔡英文目前生活重心偏向個人興趣與生活調適，例如與友人登山、陪伴寵物等，屬於卸任後的自然生活狀態，而非政治鋪路，蔡英文“光明磊落”，不會為自己規劃回鍋參選的政治路徑。



此外，談及2026台北市長選戰布局，王世堅表示，民進黨內已逐步形成共識，目前普遍看好由“行政院副院長”鄭麗君出馬參選，鄭麗君“學養俱佳、才德兼備”，且在“行政院”推動政務“使命必達”，是黨內最適合人選之一。



王世堅也表示，自己“完全沒有意願與條件”參選台北市長，並指出黨內仍有黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄、前綠委高嘉瑜等多位優秀人選，建議黨中央應依序與潛在人選溝通確認意願，再進行後續規劃，以維持程序公平。