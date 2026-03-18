綠官員拒李貞秀質詢　王世堅：應各退一步

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月18日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨籍陸配“立委”李貞秀身分爭議延燒，民進黨籍“立委”王世堅過去曾主張從寬認定，18日受訪時態度轉趨保守，表明“不願意答覆”，並表示相關議題不宜持續糾結，建議制度應更明確，若民眾黨仍有遞補人選，雙方應尋求折衷方案，“各退一步”較為妥當。



李貞秀近期遭民進黨政府官員拒絕備詢，引發是否完整行使“立委”職權的爭議。王世堅2月5日曾公開表示，若陸配不得參選或僅能參與地方選舉，政府應事先訂定明確規範，若過去未明確限制，對已符合資格者應從寬認定。



不過，王世堅18日赴民進黨中常會前受訪，被問及是否仍支持李貞秀完整行使職權？王世堅則低調說，“不願意評論”，並稱自己過去發言已“被打得遍體鱗傷”，但仍堅持原有立場，他認為相關制度應更明確，若民眾黨仍有遞補人選，雙方應尋求折衷方案，“各退一步”較為妥當。



對於外界質疑台“內政部長”劉世芳日前與媒體互動出現推擠、被批耍官威一事，王世堅則緩頰表示，認識劉世芳多年，對方個性並非外界所言，雖外表較為強勢，但內心其實溫和。



王世堅指出，劉世芳長期投入政治工作，從黨外時期一路走來，肩負重大責任，難免在壓力下出現較強硬的表現，當時情況可能是思考政務過程中的自然反應，並非刻意為之，“她不是那樣的人”。