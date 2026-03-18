張善政出席校園論壇　勉智慧科技引領風騷

桃園市長張善政致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月18日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市長張善政18日到中原大學出席“全球科技產業發展趨勢論壇”時表示，台灣過去曾是電腦王國，但在軟體和網路服務方面卻幾乎繳了白卷，所以他希望大家應該要記取教訓，在未來AI時代除了硬體以外，在智慧科技應用領域也能夠引領風騷。



中原大學18日舉辦“全球科技產業發展趨勢論壇”，包括張善政、桃園市政府青年事務局長侯佳齡與多位產官學界代表都齊聚一堂。



張善政在致詞時指出，台灣在AI的時代應記取過去的教訓，因為台灣過去曾經是電腦王國，當時在全球的筆記型電腦有絕大多數都是台灣做的，但台灣後來在軟體和網路服務方面卻幾乎完全繳了白卷，所以大家應該要記取教訓。



張善政說，現在大家都看到台積電是全球製作AI晶片的核心，桃園也是全球AI伺服器的核心，許多桃園在地業者，不只製造伺服器，也不斷在研發未來技術，從現在伺服器非常耗能，溫度很高，所以必須要水冷等技術，而這些技術對台灣非常重要，但它終究只是台灣AI發展硬體基礎的一部分。



他提醒，台灣現在不管是在AI產業裡面任職的員工，或是研讀AI相關科系的學生，大家都應該去思考，在未來全球AI時代裡面，台灣要扮演什麼角色？



張善政提到，昨天他到台北南港展覽館出席國際智慧城市展開幕典禮，看到台灣在智慧城市的成就其實一點都不差，表示台灣應該有機會在智慧應用的領域裡面打造另外一片天，所以他想要勉勵所有年輕人，大家不一定要去專注在晶片，也不一定要專注在伺服器的製造，但卻可以在各種智慧應用的領域裡面，打造自己的一片天。



張善政強調，人才培養與職涯規劃非常重要，不要因為認為AI硬體不是自己的專長，就在AI時代放棄自己的發展，因為未來在AI各種應用層面都有發展機會，希望台灣未來不要再重蹈身為電腦王國，但在軟體和網路服務卻交白卷的時代，台灣未來在AI時代不只要硬體掌握全球基礎，在智慧科技應用領域也能夠引領風騷。