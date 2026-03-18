觀光逆差狂飆　賴正鎰：沒陸客破不了千萬人

全台商業總會榮譽理事長賴正鎰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月18日電（記者 鄭羿菲）2025年來台觀光客約857.4萬人次，再度未達民進黨政府設定的目標。全台商業總會榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰18日表示，觀光業期待國際觀光客能破千萬人次，這沒有陸客絕對破不了，但要民進黨政府開放陸客來台，看起來好像沒什麼希望。陸客來台近年也有回升跡象，原因是大陸開放福建到金門馬祖旅遊。



2025年台灣觀光逆差危機加劇，預估出境人次高達1900萬，而來台旅客人次不足，導致觀光產值逆差破新台幣7000億至8000億元台幣。



賴正鎰說，台灣疫情後，觀光產業雖陸續復甦，但觀光逆差卻持續擴大，2025年預估已達新台幣255億美元，比2024年還多約35億美元，這代表台灣旅遊消費力正大量外流，也是台灣的經濟警訊。



至於美伊戰爭造成油價上漲，賴正鎰認為，航空公司機票至少要漲3成，對台灣“國旅”會有幫助，因機票費用上漲後，民眾會較願意留在台灣玩，對台灣旅遊業、飯店業是利多。而除了台北市以外的飯店業住房率約僅2成至3成，即便物價通膨也會吸收成本，不敢漲價。



台灣商業總會榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰18日舉行觀光媒體春酒午宴，並針對台灣觀光產業現況發表談話。



賴正鎰表示，2025年148萬人次日本人來台，占比約17.3%，穩坐冠軍，其次為港澳與韓國。而陸客來台也有明顯回升跡象，原因是大陸開放福建到金門馬祖旅遊，2024年陸客來台約43.8萬人次，2025年回升至63.7萬人次，其中有約40萬人次是到金馬旅遊，以年增率45.4%來看，陸客是台灣旅遊市場中增長最高的，而台灣赴陸旅遊1年卻高達500萬人次。



賴正鎰說，農曆年前大陸文旅部宣布即將開放上海到金門馬祖旅遊，台灣旅遊業都展開雙臂歡迎，希望兩岸能開放台灣本島旅遊，促進兩岸更多交流合作，包含人文、宗教、運動、教育等。



賴正鎰指出，大陸市場仍是亞洲各主要觀光地的最大客源之一，每名陸客每次平均消費約台幣8萬元，其他國家旅客約5萬元。若兩岸交流逐步恢復，對台灣旅遊產業、飯店、零售與交通產業都將帶來明顯助益。



賴正鎰認為，國際觀光客來台確實有增加，但幾乎只停留在台北過夜，光是停留在台北的部分就約佔六、七成，住房率都在8成以上，其他縣市則是嚴重失衡，住房率僅2成、3成，旅宿業者反應生意並不太好。